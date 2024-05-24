نافاس يعلن اعتزاله دوليًا قبل كوبا أمريكا

أعلن كيلور نافاس حارس مرمى منتخب كوستاريكا اعتزال اللعب على المستوى الدولي ليضع حدًا للشائعات التي تحدثت عن مشاركته في كأس كوبا أمريكا المقبلة هذا العام.

ومنذ ظهوره الدولي الأول، في 2008، شارك نافاس (37 عامًا) في 114 مباراة دولية مع منتخب بلاده، ومثَّل كوستاريكا في 3 نهائيات لكأس العالم، وساعد الفريق في بلوع دور الثمانية في نسخة البرازيل في 2014.

وبعد مشاركته الأخيرة مع منتخب بلاده في مباراة ودية في مواجهة الأرجنتين، في مارس/ آذار الماضي، فإن إعلان نافاس يعني عدم مشاركته في بطولة كوبا أمريكا المقبلة التي ستقام في الولايات المتحدة ما بين 20 يونيو و14 يوليو المقبل.