نافاس يعلن اعتزاله دوليًا قبل كوبا أمريكا
أعلن كيلور نافاس حارس مرمى منتخب كوستاريكا اعتزال اللعب على المستوى الدولي ليضع حدًا للشائعات التي تحدثت عن مشاركته في كأس كوبا أمريكا المقبلة هذا العام.
ومنذ ظهوره الدولي الأول، في 2008، شارك نافاس (37 عامًا) في 114 مباراة دولية مع منتخب بلاده، ومثَّل كوستاريكا في 3 نهائيات لكأس العالم، وساعد الفريق في بلوع دور الثمانية في نسخة البرازيل في 2014.
وبعد مشاركته الأخيرة مع منتخب بلاده في مباراة ودية في مواجهة الأرجنتين، في مارس/ آذار الماضي، فإن إعلان نافاس يعني عدم مشاركته في بطولة كوبا أمريكا المقبلة التي ستقام في الولايات المتحدة ما بين 20 يونيو و14 يوليو المقبل.
وقال نافاس في تسجيل مصور عبر صفحته الشخصية على موقع إنستغرام: "وصل هذا الفصل من حياتي إلى نهايته وأنا أغادر وبقلبي شعور كبير بالامتنان بينما أتطلع للمستقبل حاملاً اسم بلادي الحبيبة كوستاريكا."
وأضاف الحارس المخضرم: "شعور حلو ومر يصعب تقبله. هذه المرحلة وصلت نهايتها. ليس هذا وداعًا، بل هو وعد باللقاء لاحقًا لأنني أعلم أن مسيرتينا ستتقاطعان من جديد. شكرًا كوستاريكا وإلى اللقاء."
ولعب نافاس لباريس سان جيرمان بطل فرنسا، منذ 2019، وأمضى العام الماضي معارًا إلى نوتنغهام فورست الإنجليزي، وسينتهي عقده الحالي في يونيو المقبل.
وتُوج نافاس بلقب الدوري الفرنسي مع سان جيرمان 3 مرات بما في ذلك اللقب الأخير في الشهر الماضي، وهو اللقب رقم 12 للنادي الباريسي، وهو أيضًا رقم قياسي غير مسبوق.
وسبق لنافاس أيضًا اللعب لريال مدريد الإسباني، وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات.