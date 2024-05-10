الهلال ينجح في حسم "أخطر ملف" قبل مواجهة الحزم
واصلت إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل نجاحاتها خلال الأعوام الأخيرة، بضمان استقرار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم الجديد قبل المواجهة الحاسمة في دوري روشن السعودي أمام الحزم.
وستتجه جماهير الهلال لمدرجات ملعب الممكلة أرينا، غدًا السبت استعدادًا للاحتفال بالتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، إذ يحتاج فريق المدرب جورجي جيسوس للفوز أو التعادل عند استضافة الحزم المتعثر لحسم اللقب رسميًّا.
وبدا حسم الهلال للقب مسألة وقت بعد سلسلة انتصاراته الممتدة منذ تعادله مع ضمك في سبتمبر، ليحقق 24 فوزًا متتاليًا في الدوري ما جعله يتقدم بفارق 9 نقاط على النصر أقرب منافسه ويكون على بعد 90 دقيقة من تحقيق اللقب السادس في ثماني سنوات.
وجمع الهلال 86 نقطة وفي حالة حصوله على نقطة واحدة، إذا تعادل، سيجمع 87 وهو عدد النقاط الذي لن يستطيع النصر الوصول له إذا فاز في مبارياته المتبقية.
ويتطلع الهلال لمواصلة انتصاراته واستمرار هيمنته على الأرقام القياسية في الدوري بعدما سجل لاعبوه 91 هدفًا ليكون أفضل خط هجوم في المسابقة.
ملف خطير
وحسب مصادر "إرم نيوز" فقد توصل الهلال بالفعل إلى اتفاق مع المدرب جيسوس من أجل الاستمرار في قيادة الفريق الموسم القادم أيضًا بعد النجاحات المدوية هذا الموسم.
وحقق الهلال لقب كأس السوبر، كما تأهل لنهائي كأس الملك وبات على بعد خطوة واحدة من لقب الدوري، كما غادر دوري أبطال آسيا من نصف النهائي أمام العين.
ووفقًا لمصادر إرم نيوز، فإن الرغبة متبادلة بين الهلال وجيسوس في تجديد العقد.