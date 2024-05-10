الهلال ينجح في حسم "أخطر ملف" قبل مواجهة الحزم

واصلت إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل نجاحاتها خلال الأعوام الأخيرة، بضمان استقرار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم الجديد قبل المواجهة الحاسمة في دوري روشن السعودي أمام الحزم.

وستتجه جماهير الهلال لمدرجات ملعب الممكلة أرينا، غدًا السبت استعدادًا للاحتفال بالتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، إذ يحتاج فريق المدرب جورجي جيسوس للفوز أو التعادل عند استضافة الحزم المتعثر لحسم اللقب رسميًّا.

وبدا حسم الهلال للقب مسألة وقت بعد سلسلة انتصاراته الممتدة منذ تعادله مع ضمك في سبتمبر، ليحقق 24 فوزًا متتاليًا في الدوري ما جعله يتقدم بفارق 9 نقاط على النصر أقرب منافسه ويكون على بعد 90 دقيقة من تحقيق اللقب السادس في ثماني سنوات.