عرض رائع قد يعيد رونالدو لدوري أبطال أوروبا

ويلعب رونالدو حاليًا مع نادي النصر السعودي، بعد انضمامه إليه في يناير قبل الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.

وقال الإعلامي السعودي متعب بن عبدالله، إن نادي باير ليفركوزن الألماني يرغب في التعاقد مع رونالدو قائد نادي النصر.

وقال متعب في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس"، إن رغبة ليفركوزن في التعاقد مع رونالدو، جاءت بتوصية من المدرب تشابي ألونسو.

وقاد ألونسو ليفركوزن إلى التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم لأول مرة في تاريخه.

وفي الموسم المقبل سيشارك ليفركوزن في بطولة دوري أبطال أوروبا، بصفته بطلا للدوري الألماني؛ ما يعني أن رونالدو قد يعود للعب في دوري أبطال أوروبا مجددًا.