عرض رائع قد يعيد رونالدو لدوري أبطال أوروبا
تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، عرضًا رائعًا، قد يعيده للعب في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.
ويلعب رونالدو حاليًا مع نادي النصر السعودي، بعد انضمامه إليه في يناير قبل الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.
وقال الإعلامي السعودي متعب بن عبدالله، إن نادي باير ليفركوزن الألماني يرغب في التعاقد مع رونالدو قائد نادي النصر.
وقال متعب في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس"، إن رغبة ليفركوزن في التعاقد مع رونالدو، جاءت بتوصية من المدرب تشابي ألونسو.
وقاد ألونسو ليفركوزن إلى التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم لأول مرة في تاريخه.
وفي الموسم المقبل سيشارك ليفركوزن في بطولة دوري أبطال أوروبا، بصفته بطلا للدوري الألماني؛ ما يعني أن رونالدو قد يعود للعب في دوري أبطال أوروبا مجددًا.
ومن المقرر أن يتسلم ليفركوزن درع الدوري الألماني في مباراة الجولة الأخيرة للموسم الجاري في 18 أيار/مايو المقبل.
وسينظم نادي باير ليفركوزن حفلا رسميا للاحتفال بلقب الدوري في 26 أيار/ مايو المقبل، باليوم التالي لمباراة نهائي كأس ألمانيا بين ليفركوزن وكايزر سلاوترن.
وكان ألونسو قد أعرب خلال احتفال الجماهير في الملعب بالفوز بالدوري بعد انتهاء مباراة بريمن عن رغبته في الفوز مع ليفركوزن هذا الموسم أيضا بكأس ألمانيا وبطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".