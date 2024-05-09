رونالدو يكرر إشارته غير اللائقة في احتفاله أمام الأخدود (فيديو)

كرر البرتغالي كريستيانو رونالدو إشاراته غير اللائقة، مع النصر السعودي، حيث قام اللاعب بعمل حركة غير أخلاقية، خلال احتفاله بتسجيل الهدف الثاني أمام الأخدود.

رونالدو سجل الهدف الثاني لفريق النصر في شباك الأخدود، خلال مباراة الفريقين التي تقام مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر دوري روشن.

وعقب الهدف قام رونالدو بعمل حركة غير أخلاقية لزملائه في النصر، خلال احتفاله بالهدف.