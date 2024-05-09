رونالدو يكرر إشارته غير اللائقة في احتفاله أمام الأخدود (فيديو)
كرر البرتغالي كريستيانو رونالدو إشاراته غير اللائقة، مع النصر السعودي، حيث قام اللاعب بعمل حركة غير أخلاقية، خلال احتفاله بتسجيل الهدف الثاني أمام الأخدود.
رونالدو سجل الهدف الثاني لفريق النصر في شباك الأخدود، خلال مباراة الفريقين التي تقام مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر دوري روشن.
وعقب الهدف قام رونالدو بعمل حركة غير أخلاقية لزملائه في النصر، خلال احتفاله بالهدف.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قررت في وقت سابق إيقاف رونالدو مباراة واحدة، مع تغريمه 30 ألف ريال سعودي؛ بسبب إشارة غير لائقة لجماهير الشباب.
قرار معاقبة النجم البرتغالي غير مرتبط بسلوك مشين، إذ تم اتهامه بتوجيه إشارات خارجة لجمهور نادي الشباب.
ووفقًا للمادة التي استخدمت لمعاقبة رونالدو، فإن الأمر مرتبط بـ"إثارة الجماهير" لذلك تم إيقافه مباراة واحدة فقط.