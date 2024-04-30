صدمة في الأهلي المصري بسبب الشناوي
تسبب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي المصري، في صدمة للجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر، بعد تجدد إصابته، ولكن في منطقة مختلفة.
وتعرض محمد الشناوي لإصابة قوية بخلع في الكتف أثناء مشاركته مع منتخب مصر ببطولة كأس أمم أفريقيا، ولكنه تماثل للشفاء وعاد للتدريبات الجماعية وأصبح جاهزًا للمباريات.
ولكن الشناوي تسبب في صدمة للجهاز الفني، بعدما تعرض للإصابة على هامش مران الأهلي، الذي أقيم مساء الإثنين، لم يستطع على إثرها استكمال التدريبات.
وقالت تقارير صحفية مصرية، إن إصابة الشناوي، عبارة عن شدّ في عضلة السمانة".
وسيخضع الشناوي لأشعة اليوم الثلاثاء، لتحديد موقفه النهائي، إن كان سيغيب لمدة أسبوع بحد أدنى عن التدريبات؛ إذ ستحدد الأشعة التشخيص النهائي للإصابة ومدة غيابه عن الملاعب".
وابتعد الحارس الدولي عن تشكيلة الأهلي منذ يناير الماضي، بعدما تعرض للإصابة في الكتف أثناء مشاركته في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة مع منتخب مصر، قبل أن يخضع لعملية جراحية.
ويعول مدرب الأهلي مارسيل كولر على الحارس مصطفى شوبير أساسيا في مباريات الأهلي، فيما يقبع محمود الزلفني، الذي تعاقد معه النادي في يناير الماضي عقب إصابة الشناوي، على دكة البدلاء.