صدمة في الأهلي المصري بسبب الشناوي

وتعرض محمد الشناوي لإصابة قوية بخلع في الكتف أثناء مشاركته مع منتخب مصر ببطولة كأس أمم أفريقيا، ولكنه تماثل للشفاء وعاد للتدريبات الجماعية وأصبح جاهزًا للمباريات.

ولكن الشناوي تسبب في صدمة للجهاز الفني، بعدما تعرض للإصابة على هامش مران الأهلي، الذي أقيم مساء الإثنين، لم يستطع على إثرها استكمال التدريبات.

وقالت تقارير صحفية مصرية، إن إصابة الشناوي، عبارة عن شدّ في عضلة السمانة".

وسيخضع الشناوي لأشعة اليوم الثلاثاء، لتحديد موقفه النهائي، إن كان سيغيب لمدة أسبوع بحد أدنى عن التدريبات؛ إذ ستحدد الأشعة التشخيص النهائي للإصابة ومدة غيابه عن الملاعب".