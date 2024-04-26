محمد الشناوي
محمد الشناوي

أزمة كبيرة.. الشناوي يرفض الجلوس احتياطيا لشوبير

اندلعت أزمة كبيرة داخل أروقة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري؛ بسبب محمد الشناوي حارس وقائد الفريق، قبيل مباراة مازيمبي التي ستقام، مساء اليوم الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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ويلاقي الأهلي المصري، اليوم الجمعة، منافسه مازيمبي من جمهورية الكونغو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وأمس الخميس، قرر السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق استبعاد محمد الشناوي حارس الفريق، رغم جاهزيته الفنية والبدنية، حيث تدرب الحارس المخضرم مع الفريق لمدة طويلة، ولكن تم استبعاده.

وكشفت مصادر لـ"إرم نيوز"، أن محمد الشناوي هو من طلب استبعاده، ودخل في أزمة مع الجهاز الفني بسبب نية كولر في عدم البدء به، والاستعانة بمصطفى شوبير على أن يجلس الشناوي احتياطيًّا.

ورفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا لمصطفى شوبير وأكد لكولر أن تاريخه لا يسمح بذلك، فاتفق الثنائي على خروج الحارس المخضرم من القائمة.

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وتعادل الفريقان دون أهداف ذهابا ويحتاج الأهلي للفوز على الأقل بهدف دون رد ليتأهل رسميًّا.

ويسعى الأهلي لتمديد رقمه القياسي وتحقيق اللقب 12 إذ يتصدر قائمة أكثر الفرق تتويجا بدوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا.

وسيلتقي الفائز من الأهلي ومازيمبي مع الفائز من مواجهة الترجي التونسي وماميلودي صن داونز من جنوب أفريقيا.

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مازيمبي
دوري أبطال أفريقيا

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