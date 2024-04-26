أزمة كبيرة.. الشناوي يرفض الجلوس احتياطيا لشوبير

ويلاقي الأهلي المصري، اليوم الجمعة، منافسه مازيمبي من جمهورية الكونغو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وأمس الخميس، قرر السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق استبعاد محمد الشناوي حارس الفريق، رغم جاهزيته الفنية والبدنية، حيث تدرب الحارس المخضرم مع الفريق لمدة طويلة، ولكن تم استبعاده.

وكشفت مصادر لـ"إرم نيوز"، أن محمد الشناوي هو من طلب استبعاده، ودخل في أزمة مع الجهاز الفني بسبب نية كولر في عدم البدء به، والاستعانة بمصطفى شوبير على أن يجلس الشناوي احتياطيًّا.

ورفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا لمصطفى شوبير وأكد لكولر أن تاريخه لا يسمح بذلك، فاتفق الثنائي على خروج الحارس المخضرم من القائمة.