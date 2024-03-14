صفقة ضخمة.. مانشستر يونايتد يريد 3 نجوم من برشلونة

وتناول الثنائي الغداء سويًا في أحد مطاعم العاصمة الإسبانية مدريد، وتناقشا حول عدة صفقات ضخمة قد تحدث في الصيف المقبل.

ويبحث برشلونة عن صفقات رخيصة ليتمكن من دعم صفوفه الموسم القادم، في ظل أزمة مالية سوف تقلل من إنفاقه إلى حد كبير؛ ما سيضطره إلى بيع عدد من نجومه، وهو ما يريد مانشستر يونايتد استغلاله.

ونشرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية تقريرًا قالت فيه، إن جون مورتو استفسر من نظيره في برشلونة عن أسماء 3 لاعبين هم فرينكي دي يونغ، وأليخاندرو بالدي، وأخيرًا أنسو فاتي.

وقالت الصحيفة: "لاعب خط الوسط فرينكي دي يونغ هو أحد تلك الأسماء، كأحد الذين سيتم بيعهم هذا الصيف، وأظهر مانشستر يونايتد اهتمامًا به".

وأضافت: "رغم أن دي يونغ يحافظ دائمًا على رغبته بالبقاء في برشلونة، إلا أننا قد نراه قريبًا في أولد ترافورد".