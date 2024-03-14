برشلونة يخشى مواجهة هذا الفريق في ربع نهائي دوري الأبطال
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن الفريق الذي يخشى برشلونة مواجهته في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتأهل برشلونة إلى ربع النهائي بعد الفوز 3/1 على نابولي يوم الثلاثاء، وتعادلا 1/1 في مباراة الذهاب.
وهذه أول مرة يتأهل فيها برشلونة إلى ربع النهائي بعد أن ودع من الدور ذاته موسم 2019/2021 بالخسارة 2/8 أمام بايرن ميونخ.
ومنذ ذلك الحين خرج برشلونة من دور الـ16 مرة ومن دور المجموعات مرتين.
وبحسب "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة يريد تجنب مانشستر سيتي في قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويعتقد برشلونة أن مانشستر سيتي، حامل لقب الموسم الماضي، هو أفضل منافس في المسابقة.
وأضافت الصحيفة أن برشلونة يرى أن مانشستر سيتي بجودة مميزة بقيادة مدرب رائع (بيب غوارديولا).
وأشارت إلى "القوة النارية" القوية للغاية التي يملكها مانشستر سيتي والتي تضم إيرلينغ هالاند وجوليان ألفاريز وبرناردو سيلفا وفيل فودين وكيفن دي بروين وجاك غريليش.
وتقام قرعة ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة، وستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات.
ما يعني أن أي فريق من الفرق الثمانية يمكن أن يواجه فريقا آخر، وبالتالي فد تسفر القرعة عن مواجهة بين برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو جديد، وقد تسفر عن مواجهة بين برشلونة ومانشستر سيتي أو بايرن ميونخ أو باريس سان جيرمان.
ويحلم برشلونة بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا علما أن آخر تتويج للنادي الكتالوني في البطولة كان موسم 2014/2015.