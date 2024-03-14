برشلونة يخشى مواجهة هذا الفريق في ربع نهائي دوري الأبطال

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن الفريق الذي يخشى برشلونة مواجهته في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل برشلونة إلى ربع النهائي بعد الفوز 3/1 على نابولي يوم الثلاثاء، وتعادلا 1/1 في مباراة الذهاب.

وهذه أول مرة يتأهل فيها برشلونة إلى ربع النهائي بعد أن ودع من الدور ذاته موسم 2019/2021 بالخسارة 2/8 أمام بايرن ميونخ.

ومنذ ذلك الحين خرج برشلونة من دور الـ16 مرة ومن دور المجموعات مرتين.

وبحسب "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة يريد تجنب مانشستر سيتي في قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعتقد برشلونة أن مانشستر سيتي، حامل لقب الموسم الماضي، هو أفضل منافس في المسابقة.