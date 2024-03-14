"حلم برشلونة الكبير" يتلقى ضربة موجعة

برشلونة وكأس العالم للأندية

النادي الكتالوني يتواجد حاليًا في المركز الـ 12 في الترتيب الخاص بتصنيف أندية الاتحاد الأوروبي عن آخر أربعة مواسم في دوري أبطال أوروبا، وهو التصنيف الذي يأهل لكأس العالم للأندية.

مركز برشلونة لا يهم حقًا فالنادي الكتالوني يستطيع الوصول إلى كأس العالم للأندية في وقت لا يستطيع فيه فريق مثل ليفربول فعل ذلك بالرغم من تواجده في المركز السابع في التصنيف نفسه، نظرًا لأنه هناك فريقين بالفعل صعدا من إنجلترا عن طريق تحقيق لقب الأبطال في آخر أربع سنوات.

الوضع في إسبانيا مختلف، فريال مدريد فقط هو من صعد لتحقيقه لقب الأبطال، ولا يزال هناك مقعدًا شاغرًا يتنافس عليه برشلونة وأتلتيكو مدريد، الأول يتواجد في المركز الـ 12 كما ذكرنا سابقًا بإجمالي نقاط 59 نقطة عن آخر أربع مواسم، مقابل 65 لصالح الفريق العاصمي الذي يحتل المركز العاشر.