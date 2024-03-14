"حلم برشلونة الكبير" يتلقى ضربة موجعة
يقترب دوري أبطال أوروبا من أدوار الحسم لهذا الموسم عقب انتهاء مباريات دور الـ 16 وظهور الثمانية الكبار الذين سيتنافسون على مجد الحصول على اللقب الأغلى.
لكن طريق الفوز بدوري الأبطال هذا الموسم لا يوجد به مجد البطولة فقط، بل يحتوي على فرصة ذهبية لبعض الفرق من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية بشكلها الجديد في 2025.
من ضمن تلك الفرق يوجد برشلونة الذي قد تأتي له تلك المشاركة بـ50 مليون يورو بشكل أولي لمجرد مشاركته، لكن حلم النادي الكبير بالتأهل قد يذهب مهب الرياح لو لم يتم تحقيق شروط معينة.
برشلونة وكأس العالم للأندية
النادي الكتالوني يتواجد حاليًا في المركز الـ 12 في الترتيب الخاص بتصنيف أندية الاتحاد الأوروبي عن آخر أربعة مواسم في دوري أبطال أوروبا، وهو التصنيف الذي يأهل لكأس العالم للأندية.
مركز برشلونة لا يهم حقًا فالنادي الكتالوني يستطيع الوصول إلى كأس العالم للأندية في وقت لا يستطيع فيه فريق مثل ليفربول فعل ذلك بالرغم من تواجده في المركز السابع في التصنيف نفسه، نظرًا لأنه هناك فريقين بالفعل صعدا من إنجلترا عن طريق تحقيق لقب الأبطال في آخر أربع سنوات.
الوضع في إسبانيا مختلف، فريال مدريد فقط هو من صعد لتحقيقه لقب الأبطال، ولا يزال هناك مقعدًا شاغرًا يتنافس عليه برشلونة وأتلتيكو مدريد، الأول يتواجد في المركز الـ 12 كما ذكرنا سابقًا بإجمالي نقاط 59 نقطة عن آخر أربع مواسم، مقابل 65 لصالح الفريق العاصمي الذي يحتل المركز العاشر.
نظام نقاط التصنيف
يحصل الفريق الذي يحقق الفوز في أي مباراة على نقطتين، ويحصل الفريق الذي يتعادل على نقطة واحدة، والوصول إلى دور المجموعات يمنح الفريق أربعة نقاط.
أما التأهل إلى دور الـ 16 فيمنح الفريق خمس نقاط دفعة واحدة، وبعد ذلك يكون التأهل إلى كل دور تالي يساوي نقطة واحدة فقط.
صديق قديم قد يدمر حلم برشلونة
بعد تأهل برشلونة إلى دور ربع النهائي على حساب نابولي نجح النادي الكتالوني في تقليص الفارق مع أتلتيكو مدريد إلى ثلاث نقاط فقط، بتحقيق كتيبة تشافي للفوز وللصعود للدور التالي.
وكان برشلونة سيستفيد من خسارة الأتلتي لو انتهى اللقاء أمام إنتر بفوز الفريق الإيطالي بهدف ديماركو، لكن كان لأصدقاء الماضي أنطوان غريزمان وممفيس ديباي رأيًا آخر.
ذلك الثنائي الذي لعب لصالح برشلونة في أحد الأيام قلبوا المباراة لصالح الأتلتي ومنحوه فوزًا غاليًا جاء بثلاث نقاط إضافية في التصنيف، ووضع الفريق العاصمي في دور الـ 8 وقربه خطوة أخرى من كأس العالم للأندية.
فرص برشلونة في التأهل إلى كأس العالم للأندية
يحتاج برشلونة أولًا وقبل أي شيء لأن يخسر أتلتيكو مدريد مباراتي دور الـ 8 أمام أي خصم سيلعب أمامه، وفي الوقت نفسه أن يحقق الفريق الكتالوني الفوز ذهابًا وإيابًا أمام الخصم الذي سيقع في قرعته.
ذلك قد يكون أمر في يد برشلونة تحقيقه بنفسه دون الاعتماد على غيره لو وقع أتلتيكو مدريد في مواجهة النادي الكتالوني.
لكن في الوقت نفسه لن يكون كل هذا كافيًا حتى يتأهل النادي الكتالوني لكأس العالم للأندية 2025، فسيكون عليه أن يتعادل على الأقل في مباراة واحدة من مباراتي دور نصف النهائي حتى يعادل عدد نقاط أتلتيكو مدريد.
في تلك الحالة يتأهل برشلونة لكونه الفريق صاحب أعلى عدد من النقاط في آخر نسخة من دوري أبطال أوروبا.
فوز أتلتيكو مدريد أو تعادله أو مروره من دور الـ 8 يعقد مهمة برشلونة بشكل أكبر، حيث سيتوجب على النادي الكتالوني أن يعوض فارق ست نقاط مع الأتلتي بين ثلاث مواجهات فقط في النصف نهائي والنهائي، وهو عمليًا مستحيل.
سيناريو آخر قد يقود برشلونة بشكل مباشر لكأس العالم للأندية هو فوز النادي الكتالوني باللقب نفسه، وهو أمر يبدو صعب ظاهريًا.