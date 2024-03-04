برشلونة يكشف تشخيص إصابة الثنائي دي يونغ وبيدري

أعلن نادي برشلونة عن التشخيص النهائي لإصابة ثنائي الفريق فرينكي دي يونغ وبيدري، إذ تعرَّضا لإصابات مختلفة في مواجهة أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني، مساء أمس الأحد.

وشارك بيدري أساسيًّا في المباراة ولكن أجبر على مغادرتها قبل نهاية الشوط الأول، بسبب إصابة في الفخذ الأيمن وهي الإصابة الثالثة هذا الموسم للاعب بالمنطقة ذاتها.

وغاب الإسباني عن 15 مباراة حتى الآن مع برشلونة في الموسم الحالي، ويبدو أن إصابته الحالية لن تجعله يشارك في عدد أكبر حتى شفائِه تمامًا.