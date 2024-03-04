برشلونة يكشف تشخيص إصابة الثنائي دي يونغ وبيدري
أعلن نادي برشلونة عن التشخيص النهائي لإصابة ثنائي الفريق فرينكي دي يونغ وبيدري، إذ تعرَّضا لإصابات مختلفة في مواجهة أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني، مساء أمس الأحد.
وشارك بيدري أساسيًّا في المباراة ولكن أجبر على مغادرتها قبل نهاية الشوط الأول، بسبب إصابة في الفخذ الأيمن وهي الإصابة الثالثة هذا الموسم للاعب بالمنطقة ذاتها.
وغاب الإسباني عن 15 مباراة حتى الآن مع برشلونة في الموسم الحالي، ويبدو أن إصابته الحالية لن تجعله يشارك في عدد أكبر حتى شفائِه تمامًا.
وقال النادي الإسباني إن بيدري تعرَّض لإصابة في العضلة الرباعية اليمنى.
فيما جاء تشخيص إصابة دي يونغ، بأنها التواء في الرباط الجانبي للكاحل الأيمن، ليتأكد غيابه بحسب التقارير لمدة شهر.
ولم يعلن النادي عن المدة المتوقعة لغياب الثنائي عن الفريق.
وخاض برشلونة مباراة أمام أتلتيك بلباو على ملعب "سان ماميس"، حسمت بالتعادل السلبي، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين لليغا.