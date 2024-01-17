مصر والجزائر وتونس.. عمالقة كأس أفريقيا يسقطون من البرج العاجي

توشك مباريات الجولة الأولى للمنتخبات العربية في بطولة كأس الأمم الأفريقية على الانتهاء، ومعها لم تشهد الجماهير فرحة واحدة حتى الآن، بعد مستويات ونتائج محبطة للثلاثي مصر والجزائر وتونس.

تلك الأسماء التي تسيدت قارتها وحصدت 5 من آخر 10 ألقاب في البطولة الأغلى أفريقيًا وجدت نفسها لا حول لها ولا قوة بقرب نهاية مباريات الجولة الافتتاحية من البطولة المقامة في كوت ديفوار.

مصر تعادلت بعد أن خسرت تقدمها في مباراة كان يجب أن تفوز فيها بسهولة على موزمبيق صاحب الترتيب الـ 111 على العالم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم في شهر ديسمبر من العام الماضي.