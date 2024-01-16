أنغولا تواصل مفاجآت كأس الأمم الأفريقية وتخطف التعادل من الجزائر (فيديو)

تقدمت الجزائر بالهدف الأول عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة 18.

وسيطر منتخب الجزائر على جانب كبير من المباراة، لكنه لم يتمكن من هز شباك الحارس نيبلو سوى مرة واحدة رغم المحاولات العديدة على المرمى.

فيما استغل منتخب أنغولا الهجمات المرتدة لتشكيل خطورة على دفاع الجزائر المتقدم بحثا عن تعديل النتيجة، ليسجل مابولولو هدف التعادل لأنجولا من ركلة جزاء في الدقيقة 68.