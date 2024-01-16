أنغولا تواصل مفاجآت كأس الأمم الأفريقية وتخطف التعادل من الجزائر (فيديو)
سيطر منتخب الجزائر على جانب كبير من المباراة، لكنه لم يتمكن من هز شباك الحارس نيبلو سوى مرة واحدة رغم المحاولات العديدة على المرمى.
تواصلت المفاجآت في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار بعد أن فرض منتخب أنغولا التعادل 1-1 على الجزائر في المباراة الافتتاحية ضمن المجموعة الرابعة.
تقاسم الفريقان نقطة التعادل، في انتظار ما ستسفر عنه المواجهة التي ستجمع بين بوركينا فاسو وموريتاني
تقدمت الجزائر بالهدف الأول عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة 18.
وسيطر منتخب الجزائر على جانب كبير من المباراة، لكنه لم يتمكن من هز شباك الحارس نيبلو سوى مرة واحدة رغم المحاولات العديدة على المرمى.
فيما استغل منتخب أنغولا الهجمات المرتدة لتشكيل خطورة على دفاع الجزائر المتقدم بحثا عن تعديل النتيجة، ليسجل مابولولو هدف التعادل لأنجولا من ركلة جزاء في الدقيقة 68.
وتقاسم الفريقان نقطة التعادل، في انتظار ما ستسفر عنه المواجهة التي ستجمع بين بوركينا فاسو وموريتانيا التي ستقام غدا الثلاثاء.