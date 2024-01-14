أمم أفريقيا 2023.. مصر تخطف تعادلاً بشق الأنفس أمام موزمبيق

افتتح منتخب مصر التسجيل مبكرًا عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، التي جرت في مدينة أبيدجان، قبل أن يقلب المنتخب الموزمبيقي الطاولة في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله هدفين، مستغلاً البطء في أداء لاعبي منتخب الفراعنة وابتعادهم كثيرًا عن مستواهم المعتاد.

وأحرز ويتينيس جواو هدف التعادل لمنتخب موزمبيق في الدقيقة 55، قبل أن يضيف سلسيو بواكي الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز المنتخب الموزمبيقي، أحرز محمد صلاح هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من ركلة جزاء، ليحرم نجم ليفربول الإنجليزي المنتخب الملقب بـ(الأفاعي السوداء) من تحقيق انتصار تاريخي على منتخب مصر.