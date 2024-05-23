تحذير خطير للنصر السعودي قبل بدء أولى خطوات الميركاتو

كشفت تقارير صحفية أن برنامج الاستقطاب الخاص بالدوري السعودي، وجه تحذيرًا إلى مسؤولي نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الخميس، فإن نادي النصر طلب من برنامج الاستقطاب، خلال اجتماعٍ بينهما، الثلاثاء الماضي، التعرّف على الميزانية المخصّصة له من البرنامج، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، تمهيدًا لتحديد أسماء اللاعبين الذين سيدعم بهم فريقه.

وأوضحت الصحيفة أن عددًا من أعضاء البرنامج اجتمعوا مع مسؤولي النصر وأحد مساعدي البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق، لمناقشة ملف الانتقالات.