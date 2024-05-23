تحذير خطير للنصر السعودي قبل بدء أولى خطوات الميركاتو
كشفت تقارير صحفية أن برنامج الاستقطاب الخاص بالدوري السعودي، وجه تحذيرًا إلى مسؤولي نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الخميس، فإن نادي النصر طلب من برنامج الاستقطاب، خلال اجتماعٍ بينهما، الثلاثاء الماضي، التعرّف على الميزانية المخصّصة له من البرنامج، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، تمهيدًا لتحديد أسماء اللاعبين الذين سيدعم بهم فريقه.
وأوضحت الصحيفة أن عددًا من أعضاء البرنامج اجتمعوا مع مسؤولي النصر وأحد مساعدي البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق، لمناقشة ملف الانتقالات.
وأشارت إلى أن أعضاء البرنامج شددوا على ضرورة تفادي النصر أي أعباء مالية عليه في حالة تخلُّصه من أي لاعب أجنبي، والتركيز على جودة اللاعب عند البحث عن صفقات جديدة.
ونوه التقرير، أنه تم استعراض تقييماتٍ للاعبي النصر خلال الموسم الجاري، وأن مسؤولي "العالمي" لفتوا إلى عدم تسليم كاسترو لتقريره النهائي عن احتياجات الفريق للموسم الجديد حتى الآن وتأجيله إلى ما بعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين نهاية الشهر الجاري أمام الهلال.
وأكدت أن إدارة النصر أبلغت البرنامج، أن كاسترو منح إدارة النادي الضوء الأخضر للتصرّف حيال الإيفواريين سيكو فوفانا، لاعب الوسط المعار للاتفاق، وجيسلان كونان، الظهير الأيسر المعار للفيحاء، سواءً ببيع عقديهما أو تجديد إعارتيهما.
ويواجه النصر، مساء الخميس، نظيره الرياض في إطار الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويأمل النصر العودة إلى درب الانتصارات بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام غريمه الهلال (1-1) في ديربي الرياض.
ويحتل النصر وصافة الترتيب برصيد 78 نقطة، أما الرياض فلديه 31 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق نقطتين فقط عن الأخدود وأبها اللذين يحتلان المركزين الـ16 والـ17 ضمن مثلث الهبوط.