النصر السعودي يشعل أزمة "تتويج الهلال" بتغريدة مثيرة
سخر الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي من أزمة ملعب غريمه التقليدي الهلال، بعدما أعلنت لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين، نقل مواجهة "الزعيم" والطائي، في الجولة الـ33 من مسابقة دوري روشن، إلى ملعب نادي الشباب، بدلًا من "المملكة آرينا".
وكان من المقرر أن تشهد مواجهة الطائي، مساء الخميس، مراسم تتويج الهلال بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، والذي حسمه قبل أسبوعين تقريبًا، بشكل رسمي.
وبرّرت الرابطة القرار بـ"عدم جاهزية ملعب المملكة أرينا الذي لا يزال قيد أعمال الصيانة".
وجاء القرار الذي اتخذته إدارة المسابقات في رابطة المحترفين، بعد نحو 3 أيام من احتضان منشأة "المملكة أرينا" نزال حلبة النار بين البريطاني تايسون فيوري، والأوكراني أولكسندر أوسيك، نجمي الملاكمة.
ومع عدم جاهزية ملعب "المملكة أرينا"، اشتعلت أزمة كبرى بخصوص تتويج "الزعيم".
وبعد نقل المباراة، كشف برنامج "برا الـ18"، المذاع على قناة "SSC"، أن الرابطة اتفقت مع إدارة الشباب على إقامة مباراة الهلال والطائي على ملعب النادي دون مراسم تتويج.
وكشفت تقارير أخرى، عن نقاشات بشأن إمكانية نقل مباراة الهلال أمام مستضيفه الوحدة، في الجولة الـ34 و"الأخيرة" من مسابقة الدوري، من استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية إلى ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة؛ من أجل تتويج الهلال عليه.
النصر استغل كل هذا الجدل، ونشر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، رسالة موجهة إلى جماهير فريقه، يطالبهم فيها بحجز تذاكر الكلاسيكو السعودي أمام نادي الاتحاد، مساء يوم الاثنين، في ختام مسابقة الدوري.
وكتب النصر في رسالته، جملة "ملعبنا الجاهز دائمًا"؛ في سخرية "مبطنة" من وضع نادي الهلال، الذي يعيش في أزمة ملعب التتويج.