النصر السعودي يشعل أزمة "تتويج الهلال" بتغريدة مثيرة

سخر الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي من أزمة ملعب غريمه التقليدي الهلال، بعدما أعلنت لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين، نقل مواجهة "الزعيم" والطائي، في الجولة الـ33 من مسابقة دوري روشن، إلى ملعب نادي الشباب، بدلًا من "المملكة آرينا".

وكان من المقرر أن تشهد مواجهة الطائي، مساء الخميس، مراسم تتويج الهلال بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، والذي حسمه قبل أسبوعين تقريبًا، بشكل رسمي.

وبرّرت الرابطة القرار بـ"عدم جاهزية ملعب المملكة أرينا الذي لا يزال قيد أعمال الصيانة".