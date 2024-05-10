نجم جديد يعصي سان جيرمان من أجل عملاق إسبانيا

يبدو أن باريس سان جيرمان الفرنسي سيعاني مجددا، بعدما أبدى أحد نجومه رغبة في الرحيل إلى عملاق الكرة الإسبانية.

وبات انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد مسألة وقت، إذ رفض تجديد عقده مع ناديه.

ويتكرر السيناريو ذاته مجددا، لكن مع لاعبي آخر ونادٍ إسباني آخر.