نجم جديد يعصي سان جيرمان من أجل عملاق إسبانيا
يبدو أن باريس سان جيرمان الفرنسي سيعاني مجددا، بعدما أبدى أحد نجومه رغبة في الرحيل إلى عملاق الكرة الإسبانية.
وبات انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد مسألة وقت، إذ رفض تجديد عقده مع ناديه.
ويتكرر السيناريو ذاته مجددا، لكن مع لاعبي آخر ونادٍ إسباني آخر.
وحسب تقارير مقربة من ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان، فإن تشافي سيمونز، نجم النادي الفرنسي، الذي قدم موسما مذهلا كلاعب معار إلى لايبزيغ الألماني، لا يرغب في العودة مجددا إلى باريس.
ووفقا للتقارير ذاتها، فإن سيمونز يرغب في الرحيل إلى برشلونة للعب تحت قيادة تشافي هيرناندز حتى لو على سبيل الإعارة.
وتردد أن اللاعب يملك في عقده بندا يمنحه أحقية اختيار النادي الذي يعار له، لكن باريس سان جيرمان لا يفضل فكرة إعارة اللاعب إلى ناديه الأول برشلونة.
وتشافي سيمونز هو أحد لاعبي مدرسة برشلونة "لا ماسيا"، إذ انتقل في سن مبكرة إلى باريس سان جيرمان وأعير خلال العامين الأخيرين خارج النادي، وقدم مستويات كبيرة.
وعلى طاولة باريس سان جيرمان عروض من أندية إنجليزية للتعاقد مع سيمونز، لكن اللاعب الذي ظهر أخيرا في مدينة برشلونة يريد العودة إلى ناديه الأول بعكس رغبة النادي الذي يملك عقده.
وحسب التقارير، فإن سيمونز في كل الأحوال لن يعود إلى باريس، والمسألة الآن تتعلق بالنادي الذي سيلعب له الموسم القادم.
ويرغب برشلونة بشدة في التعاقد مع سيمونز على سبيل الإعارة، إذ تعد التكلفة المنخفضة لاستعارته مناسبة تماما لموقف النادي الاقتصادي.