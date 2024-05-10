طلب ناصر الخليفي "الأخير" من كيليان مبابي

وجّه ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، طلبًا أخيرًا للنجم كيليان مبابي، قبيل رحيله المتوقع عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت عدة تقارير إعلامية أخيرًا، أن مبابي بات قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص ريال مدريد الموسم المقبل، بعدما رفض تجديد تعاقده مع سان جيرمان.

وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري في 30 يونيو المقبل، وسط تأكيدات أنه بصدد الانتقال إلى ريال مدريد.