طلب ناصر الخليفي "الأخير" من كيليان مبابي
وجّه ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، طلبًا أخيرًا للنجم كيليان مبابي، قبيل رحيله المتوقع عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.
وذكرت عدة تقارير إعلامية أخيرًا، أن مبابي بات قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص ريال مدريد الموسم المقبل، بعدما رفض تجديد تعاقده مع سان جيرمان.
وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري في 30 يونيو المقبل، وسط تأكيدات أنه بصدد الانتقال إلى ريال مدريد.
ونقل برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير، عن مصادر، بأن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، تواصل مع مبابي خلال الفترة الأخيرة لمعرفة رأيه في "حفل الوداع".
وكشف البرنامج كواليس مكالمة ناصر الخليفي مع مبابي، حيث طلب رئيس نادي العاصمة الفرنسية، من مبابي معرفة رأيه في كيفية توديع سان جيرمان.
وأشار البرنامج إلى أن إدارة باريس سان جيرمان تقوم بتقييم حفل وداع مبابي يوم الأحد المقبل في ملعب حديقة الأمراء، بعد تتويج الفريق بلقب الدوري.
ويستضيف باريس، نظيره تولوز، بعد غد الأحد، ضمن الجولة 33 من الدوري الفرنسي، وهي آخر مباراة لسان جيرمان على ملعبه.