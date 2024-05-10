أول تحرك من سان جيرمان للتعاقد مع بديل مبابي

ومنذ شهر مارس الماضي تحدثت عديد التقارير عن أن بطل العالم 2018 مع منتخب فرنسا، لن يلعب الموسم المقبل في باريس سان جيرمان بعد أن ينتهي عقده في يونيو المقبل، وأن ريال مدريد حسم كل الأمور بشأن الصفقة المثيرة التي ستكون الحدث الأكبر لميركاتو صيف 2024.

لكن حتى الآن لم يصدر تأكيد رسمي من مبابي أو النادي الملكي بشأن الصفقة.

ونشرت شبكة (RMC) تقريرًا قالت فيه إن ممثلين عن نادي باريس سان جيرمان اجتمعوا بالفعل مع محيط اللاعب خفيتشا كفاراستيخليا، مهاجم نابولي الإيطالي، ليكون بديلا لمبابي.

وأشارت الشبكة إلى أن النادي الفرنسي وضع كفاراتسخيليا على قائمة أهدافه لتعويض خسارة مبابي، وذلك عقب خروج النادي الفرنسي من دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند الألماني.

‏وأضافت: "اللاعب أيضا مهتم بالانضمام إلى باريس وأعطى موافقة مبدئية على ارتداء قميص فريق العاصمة الفرنسية".

وواصلت: "حتى الآن لا يوجد اتفاق نهائي بين الناديين، خاصة وأن نابولي سيطلب ما يمكن أن يصل إلى 100 مليون يورو لإتمام صفقة انتقال كفاراتسخيليا".