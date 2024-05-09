إيمانويل ماكرون يكشف أسرار وجهة مبابي المستقبلية

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن بعض ملامح الوجهة المقبلة لنجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، الذي أكدت عدة تقارير انتقاله إلى ريال مدريد، وذلك على الرغم من أن اللاعب لم يدل بأي تصريح حول انتقاله لفريق العاصمة الإسبانية.

ومنذ شهر مارس الماضي تحدثت عديد التقارير عن أن بطل العالم 2018 مع منتخب فرنسا، لن يلعب الموسم المقبل في باريس سان جيرمان بعد أن ينتهي عقده في يونيو المقبل، وأن ريال مدريد حسم كل الأمور بشأن الصفقة المثيرة التي ستكون الحدث الأكبر لميركاتو صيف 2024، لكن حتى الآن لم يصدر تأكيد رسمي من اللاعب أو النادي.

وخلال حديث لموقع "أر أم سي سبورت" (RMC SPORT) قال ماكرون إنه يضغط بكل قوة مع فريق مبابي المقبل وذلك من أجل أن يكون النجم الأول للكرة الفرنسية ضمن تشكيلة فرنسا في الألعاب الأولمبية باريس 2024، فيما اعتبر كثيرون أن حديث ماكرون يعني أن مبابي لن يلعب الموسم المقبل في باريس.

وقال ماكرون: "آمل أن يشارك كيليان مبابي مع منتخب فرنسا في أولمبياد باريس المقبلة 2024"، مضيفًا" "أحاول ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على ناديه المستقبلي، ولكن الأمر لا يزال كما هو عليه، ولا يوجد فيه أي تطور."