إيمانويل ماكرون يكشف أسرار وجهة مبابي المستقبلية
كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن بعض ملامح الوجهة المقبلة لنجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، الذي أكدت عدة تقارير انتقاله إلى ريال مدريد، وذلك على الرغم من أن اللاعب لم يدل بأي تصريح حول انتقاله لفريق العاصمة الإسبانية.
ومنذ شهر مارس الماضي تحدثت عديد التقارير عن أن بطل العالم 2018 مع منتخب فرنسا، لن يلعب الموسم المقبل في باريس سان جيرمان بعد أن ينتهي عقده في يونيو المقبل، وأن ريال مدريد حسم كل الأمور بشأن الصفقة المثيرة التي ستكون الحدث الأكبر لميركاتو صيف 2024، لكن حتى الآن لم يصدر تأكيد رسمي من اللاعب أو النادي.
وخلال حديث لموقع "أر أم سي سبورت" (RMC SPORT) قال ماكرون إنه يضغط بكل قوة مع فريق مبابي المقبل وذلك من أجل أن يكون النجم الأول للكرة الفرنسية ضمن تشكيلة فرنسا في الألعاب الأولمبية باريس 2024، فيما اعتبر كثيرون أن حديث ماكرون يعني أن مبابي لن يلعب الموسم المقبل في باريس.
وقال ماكرون: "آمل أن يشارك كيليان مبابي مع منتخب فرنسا في أولمبياد باريس المقبلة 2024"، مضيفًا" "أحاول ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على ناديه المستقبلي، ولكن الأمر لا يزال كما هو عليه، ولا يوجد فيه أي تطور."
وأضاف رئيس فرنسا: "دعونا نرى بطولة يورو 2024 أولاً، ونريد تحقيق اللقب، وبعد ذلك نرى ما إذا كان مبابي سيلعب مع المنتخب في الأولمبياد أم لا".
واعتبر الكثير من المتابعين أن كلام ماكرون عن ضغطه من أجل السماح لمبابي بخوض مسابقة أولمبياد باريس 2024 كان بمثابة اليقين على أن ريال مدريد هو الفريق المقبل للنجم الفرنسي، خاصة أن الفريق الملكي هو الوحيد في العالم الذي أعلن عن منع لاعبيه من المشاركة مع منتخباتهم في الألعاب الأولمبية بسبب تزامنها مع ذروة تحضيرات الفريق للموسم الجديد.
ولعب مبابي الذي خرج مع فريقه من نصف نهائي دوري الأبطال، الثلاثاء، أمام دورتموند الألماني، في باريس سان جيرمان طيلة 8 مواسم، حقق فيها لقب الدوري الفرنسي 6 مرات، وكأس فرنسا 3 مرات، وسجل إجمالاً 234 هدفًا في 260 مباراة، فيما عجز مقابل ذلك عن التتويج بدوري أبطال أوروبا.