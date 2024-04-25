فشل "تمثيلية" تشافي

أكد رافا يوستي نائب جوان لابورتا رئيس برشلونة إن تشافي هيرنانديز قد وافق على الاستمرار في تدريب الفريق خلال الموسم المقبل وحتى نهاية عقده.

جاء هذا بعد أيام من انتهاء موسم برشلونة على كافة الأصعدة، عقب أن كان الفريق مرشحًا للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان متقدمًا في الكلاسيكو ويستطيع تقليص الفارق مع ريال مدريد إلى خمس نقاط قبل ست جولات من النهاية من الممكن أن يحدث فيهم أي شيء.

لكن كل ذلك انتهى في مواجهتين فقط، الأولى أمام باريس سان جيرمان والثانية أمام ريال مدريد.

أين كذب تشافي؟ ولماذا سيتوقف عن التمثيل؟ ذلك ما نستعرضه فيما يأتي:

بداية الأزمة

المشكلة الحقيقية بدأت في يناير من العام الجاري، فبرشلونة كان يسير بمستويات مقبولة والفارق في الدوري مع ريال مدريد لم يكن كبيرًا وفي دوري أبطال أوروبا، ورغم اهتزاز الأداء والنتائج فإن الفريق صعد لدور خروج المغلوب في المركز الأول.

لكن في يناير وخلال بطولة السوبر خسر الفريق بأربعة أهداف أمام ريال مدريد، ولم تتوقف الأمور هنا ففي الكأس بعدها بعدة أيام تلقى الفريق أربعة أهداف أخرى ضد أتلتيك بيلباو وغادر البطولة الثانية في ظرف أسابيع.

وفي الدوري بعدها بثلاثة أيام وضد فياريال وبين جماهير برشلونة خسر الفريق بخمسة أهداف لينهار كل شيء ويخرج تشافي ويعلن الرحيل بنهاية الموسم.