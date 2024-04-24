بعد العروض المغرية.. برشلونة يتخذ قرارًا حاسمًا حول بيع يامال

حسمت إدارة نادي برشلونة موقفها النهائي من التفريط في جوهرتها الثمينة، المهاجم لامين يامال وذلك بعد تداول تقارير عدة عن تقديم عروض خيالية للاعب وناديه من أجل الظفر بتوقيعه في الصيف المقبل.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" (SPORT) الكتالونية، فقد أعلن مجلس إدارة برشلونة أنه لن يناقش أي عرض يصل النادي للتفريط في يامال، لتغلق الباب نهائيًا أمام كل التكهنات التي تحدثت عن رغبة مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي في ضم اللاعب.

وقالت الصحيفة المقربة من الفريق الكتالوني، إن برشلونة وجه تحذيرًا لباريس سان جيرمان بعدم الاقتراب من لامين يامال الذي سيكون خارج قائمة اللاعبين المرجح مغادرتهم لملعب كامب نو رسميًا حتى نهاية عقده في يونيو 2026.

وكانت صحيفة "لوباريزيان" أشارت إلى أن ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي خصص ميزانية قدرها 200 مليون يورو سيضعها أمام مسؤولي البارسا لضم يامال وذلك بعد تأكد مغادرة نجمه كيليان مبابي نحو ريال مدريد.

وأكدت "سبورت" الإسبانية أن برشلونة أعلم بالفعل خورخي مينديز، وكيل أعمال يامال، بأن الجناح الأيمن للفريق لن يكون محل أية مفاوضات مهما كانت قيمة العرض.

ويرتبط يامال (16 عامًا) مع البارسا بعقد حتى يونيو 2026، لكن هناك اتفاقًا مبدئيًا على تمديد إقامته في كتالونيا حتى عام 2030.