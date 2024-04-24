بعد اجتماع حاسم.. الكشف عن مصير تشافي
حسمت إدارة نادي برشلونة الإسباني بقيادة خوان لابورتا، مصير تشافي هرنانديز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الكتالوني.
واجتمع تشافي في منزل الرئيس خوان لابورتا، بحضور كل من ديكو وأعضاء مجلس إدارة برشلونة إيتشيفيريا ورافا يوستي، مساء اليوم الأربعاء، وتم الاستقرار على بقاء تشافي في منصبه كمدرب لبرشلونة.
ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن تشافي سيبقى ويكمل عقده مع برشلونة حتى عام 2025.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لها داخل النادي الإسباني بأن تشافي وافق على شروط لابورتا وديكو، والتي يأتي على رأسها رحيل المعد البدني في طاقمه ومساعده أوسكار هيرنانديز -شقيق تشافي- وسيستمر في تدريب الفريق.
وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي عدل عن رأيه بالرحيل، بعدما وجد إصرارًا من الرئيس خوان لابورتا على استمراره للمضي قدمًا في مشروعه مع الفريق.
يذكر أن تشافي أعلن نيته في الرحيل عن برشلونة هذا الموسم، بعد الأداء السيئ الذي ظهر به الفريق أغلب الأوقات هذا العام.
واقترب برشلونة من الخروج بموسم صفري، بعد خسارة بطولتي دوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني في الموسم الحالي.
وفي الدوري الإسباني أصبح الفريق بعيدًا بفارق 11 نقطة من المتصدر ريال مدريد في صراع الدوري الإسباني.