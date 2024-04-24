بعد اجتماع حاسم.. الكشف عن مصير تشافي

واجتمع تشافي في منزل الرئيس خوان لابورتا، بحضور كل من ديكو وأعضاء مجلس إدارة برشلونة إيتشيفيريا ورافا يوستي، مساء اليوم الأربعاء، وتم الاستقرار على بقاء تشافي في منصبه كمدرب لبرشلونة.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن تشافي سيبقى ويكمل عقده مع برشلونة حتى عام 2025.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها داخل النادي الإسباني بأن تشافي وافق على شروط لابورتا وديكو، والتي يأتي على رأسها رحيل المعد البدني في طاقمه ومساعده أوسكار هيرنانديز -شقيق تشافي- وسيستمر في تدريب الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي عدل عن رأيه بالرحيل، بعدما وجد إصرارًا من الرئيس خوان لابورتا على استمراره للمضي قدمًا في مشروعه مع الفريق.