متأثرًا للغاية.. رد فعل تشافي بعد اجتماع "تحديد المصير" (فيديو)

ونشر راديو "ماركا" تقريرًا قال فيه إن إدارة برشلونة طلبت من تشافي إجراء تغييرات في الجهاز الفني.

وكشفت الإذاعة الإسبانية أن المدرب الثاني الذي سينضم لجهاز تشافي هو شقيقه أوسكار هيرنانديز.

وعقب الاجتماع، وعند سؤاله عن مصيره مع برشلونة، ظهر تشافي متأثرًا، وكاد أن يبكي من دون أن يقدم أية إجابة.