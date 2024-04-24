متأثرًا للغاية.. رد فعل تشافي بعد اجتماع "تحديد المصير" (فيديو)
ظهر تشافي متأثرا خلال خروجه من اجتماع مع إدارة برشلونة، تم عقده في منزل رئيس النادي جوان لابورتا بحضور ديكو ومجلس الإدارة؛ لاتخاذ القرار المناسب المتعلق بمستقبله مع الفريق الموسم المقبل.
ونشر راديو "ماركا" تقريرًا قال فيه إن إدارة برشلونة طلبت من تشافي إجراء تغييرات في الجهاز الفني.
وكشفت الإذاعة الإسبانية أن المدرب الثاني الذي سينضم لجهاز تشافي هو شقيقه أوسكار هيرنانديز.
وعقب الاجتماع، وعند سؤاله عن مصيره مع برشلونة، ظهر تشافي متأثرًا، وكاد أن يبكي من دون أن يقدم أية إجابة.
وكان تشافي قد أعلن رحيله عن تدريب الفريق نهاية الموسم، رغم أن عقده لا يزال ممتدًّا لموسم إضافي، وأكد على رحيله في أكثر من مناسبة.
وكانت تقارير ذكرت أن تشافي ربط إمكانية استمراره مع الفريق في الموسم المقبل بتدعيمه بصفقات قوية، موضحة أنه اجتمع بالفعل مع ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، وخوان لابورتا رئيس النادي، وكشف عن طلبه تدعيم الفريق بثلاث صفقات قوية.
وخسر برشلونة بطولات دوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني في الموسم الحالي، وأصبح الفريق بعيدا بفارق 11 نقطة عن المتصدر ريال مدريد في صراع الدوري الإسباني، ليقترب من الخروج بموسم صفري.