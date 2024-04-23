قرار جديد من تشافي بشأن استمراره مع برشلونة
كشفت تقارير صحفية أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قرر التراجع عن قراره السابق ويرغب في الاستمرار بقيادة "البلوغرانا" الموسم المقبل.
تشافي كان قد أعلن رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم، رغم إن عقده لا يزال ممتدًّا لموسم إضافي وأكد على رحيله في أكثر من مناسبة.
ووفقا لما ذكره الصحفي تشافي توريس من قناة TV3، يوم الثلاثاء، فإن هذا القرار يعد تأكيدًا على ما كان تشافي يُلمح إليه خلال الأيام الماضية لبعض المقربين منه.
وأشار التقرير: "الآن، تقع الكرة في ملعب رئيس برشلونة، خوان لابورتا، الذي عبّر علنًا عن دعمه المطلق لاستمرار تشافي كمدرب للفريق، لكن يتعيّن عليه تأكيد ذلك بشكلٍ خاص بعد عامٍ بدون ألقابٍ، وتأكيد عدم تأثير استقالة تشافي المؤجلة على الأداء".
وتابع التقرير: "سيحتاج تشافي إلى شرح ما الذي تغير في هذه الأشهر حتى يرغب الآن في التراجع عن قراره وكيف يمكنه إعادة القدرة التنافسية لفريق لم يعد لديه أي فرصة للفوز بالألقاب قبل شهر من نهاية الموسم، كما أعرب بعض أعضاء اللجنة الرياضية عن تحفظاتهم بشأن استمرار تشافي، حيث يعتقدون أن دوره، على الأقل في هذه المرحلة، قد انتهى، بالإضافة إلى ذلك، يعتقدون أن مصداقية المدرب في غرفة تغيير الملابس قد تتأثر بعد إعلانه رحيله وتقديم خطاب عاطفي للاعبين ثم التراجع".
وكانت تقارير ذكرت، أن تشافي قد ربط إمكانية استمراره مع الفريق في الموسم المقبل بتدعيم الفريق بصفقات قوية، موضحة أنه اجتمع بالفعل مع ديكو المدير الرياضي لبرشلونة وخوان لابورتا رئيس النادي وكشف عن طلبه بتدعيم الفريق بثلاث صفقات قوية.
وخسر برشلونة بطولات دوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني في الموسم الحالي، وأصبح الفريق بعيدا بفارق 11 نقطة من المتصدر ريال مدريد في صراع الدوري الإسباني، ليقترب من الخروج بموسم صفري.