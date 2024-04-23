قرار جديد من تشافي بشأن استمراره مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قرر التراجع عن قراره السابق ويرغب في الاستمرار بقيادة "البلوغرانا" الموسم المقبل.

تشافي كان قد أعلن رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم، رغم إن عقده لا يزال ممتدًّا لموسم إضافي وأكد على رحيله في أكثر من مناسبة.

ووفقا لما ذكره الصحفي تشافي توريس من قناة TV3، يوم الثلاثاء، فإن هذا القرار يعد تأكيدًا على ما كان تشافي يُلمح إليه خلال الأيام الماضية لبعض المقربين منه.

وأشار التقرير: "الآن، تقع الكرة في ملعب رئيس برشلونة، خوان لابورتا، الذي عبّر علنًا عن دعمه المطلق لاستمرار تشافي كمدرب للفريق، لكن يتعيّن عليه تأكيد ذلك بشكلٍ خاص بعد عامٍ بدون ألقابٍ، وتأكيد عدم تأثير استقالة تشافي المؤجلة على الأداء".