سوف أسحقه.. رسالة مرعبة من روديغر لمبابي

وقبل أسابيع أجمعت وسائل إعلام عالمية على اتفاق النجم الفرنسي على كل بنود انتقاله إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد المهاجم الفرنسي مع باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري، إذ أبلغ ناديه بعدم رغبته في الاستمرار لموسم آخر.