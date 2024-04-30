سوف أسحقه.. رسالة مرعبة من روديغر لمبابي
وجه الألماني أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد "رسالة مرعبة" إلى كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان، رغم اقتراب النجم الفرنسي من ارتداء قميص "الملكي".
ومن المتوقع أن يتقابل ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، حال تخطي الريال عقبة بايرن ميونخ، ونجاح فريق العاصمة الفرنسية في عبور امتحان دورتموند
وعلق روديغر على إمكانية اللعب ضد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، حال تأهل الفريقين في النهائي.
وقال روديغر في تصريحات نقلتها شبكة (le10sport): "إذا واجهنا مبابي في النهائي فسنهزمه".
وأضاف ضاحكًا: "إذا راوغني مبابي فسوف أسحقه".
وبسؤاله هل من الجيد أن يأتي مبابي إلى ريال مدريد رد روديغر قائلًا: "ومن قال إنه قادم؟ لا يوجد شيء رسمي، لكن أفضل اللاعبين في التاريخ لعبوا لريال مدريد".
وقبل أسابيع أجمعت وسائل إعلام عالمية على اتفاق النجم الفرنسي على كل بنود انتقاله إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.
وينتهي عقد المهاجم الفرنسي مع باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري، إذ أبلغ ناديه بعدم رغبته في الاستمرار لموسم آخر.