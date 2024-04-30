تعليق مثير من بيلينغهام على مبابي

وقبل أسابيع أجمعت وسائل إعلام عالمية على اتفاق النجم الفرنسي على كل بنود انتقاله إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد المهاجم الفرنسي مع باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري، إذ أبلغ ناديه بعدم رغبته في الاستمرار لموسم آخر.

وعلى هامش مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ قال بيلينغهام عن مبابي: "إنه لاعب جيد".

ويحل ريال مدريد ضيفا على بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، على ملعب أليانز آرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورفض بيلينغهام الإسهاب في الحديث عن مبابي وقال: "لا داعي لقول المزيد عن ذلك".