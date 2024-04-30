تعليق مثير من بيلينغهام على مبابي
علق الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، على قدرات الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، والمرشح للانضمام إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.
وقبل أسابيع أجمعت وسائل إعلام عالمية على اتفاق النجم الفرنسي على كل بنود انتقاله إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.
وينتهي عقد المهاجم الفرنسي مع باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري، إذ أبلغ ناديه بعدم رغبته في الاستمرار لموسم آخر.
وعلى هامش مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ قال بيلينغهام عن مبابي: "إنه لاعب جيد".
ويحل ريال مدريد ضيفا على بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، على ملعب أليانز آرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ورفض بيلينغهام الإسهاب في الحديث عن مبابي وقال: "لا داعي لقول المزيد عن ذلك".
يذكر أن حديث بيلينغهام عن مبابي في مارس الماضي، قد تسبب في لغط كبير؛ إذ تم تسريب فيديو لحديث جود بيلينغهام مع أورلين تشاوميني، حول موقف الثنائي من انتقال كيليان مبابي إلى النادي الإسباني.
وظهر بيلينغهام وهو يتحدث، بأنه يفضل تعاقد ريال مدريد مع إيرلينخ هالاند بدلاً من كيليان مبابي.
ومع نهاية عقده، يملك نجم باريس سان جيرمان الذي أحرز الأحد لقب الدوري الفرنسي للمرة الثالثة تواليا حرية التوقيع مع أي فريق، رغم أن الإعلان عن صفقة انتقاله إلى الفريق الملكي أضحى مسألة وقت لا أكثر.