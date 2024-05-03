إشارات رفض لاعبي ريال مدريد التعاقد مع مبابي
لا يبدو أن الطريق سيكون مفروشا بالورود أمام النجم الفرنسي كيليان مبابي في ريال مدريد؛ إذ تشير الكثير من التقارير إلى أن مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، سيلعب لريال مدريد الموسم المقبل، بعد أن أبلغ إدارة باريس سان جيرمان أنه سيغادر نهاية الموسم الحالي.
ويصر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز على التعاقد مع مبابي، بعد محاولات فاشلة في السنوات الماضية أبرزها عام 2022.
لكن لا يبدو أن لاعبي ريال مدريد سيرحبون كثيرا بمبابي الذي قد يواجه الفريق في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.
وفي ما يلي إشارات رفض لاعبي ريال مدريد التعاقد مع مبابي:
سخر الإنجليزي جود بيلينغهام من كيليان مبابي قبل أيام، حينما سحب الإنجليزي بطاقة خلال استضافته في أحد البرامج؛ فقد سحب بيلينغهام بطاقة فظهرت له صورة مبابي، وعلق بالقول ضاحكا: "لاعب جيد".
وسبق أن تزامل بيلينغهام مع إيرلينغ هالاند في بروسيا دورتموند، ويُعتقد أن الدولي الإنجليزي يفضل التعاقد مع هالاند وليس مبابي.
تعليق فينسيوس على صورة سانشو
بعد مواجهة بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لم يتردد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في الإشادة بالإنجليزي جادون سانشو.
ونشر سانشو صورا من المباراة عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، وكتب: "هيا بنا مرة أخرى الأسبوع المقبل في باريس"، في إشارة إلى مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل.
وعلق فينيسيوس على منشور سانشو وكتب: "يا له من لاعب".
تجاهل توني كروس
تجاهل الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، الإجابة عن سؤال بشأن احتمالية انضمام مبابي لريال مدريد.
وسئل كروس بعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: هل ستلعب مع مبابي وجود بيلينغهام وفينيسيوس الموسم المقبل؟ فأجاب: "لا أعرف ما إذا كانوا سيجتمعون معا في مباراة الإياب ضد بايرن ميونخ، هذا ليس من شأني".
وتشير التقارير إلى أن مبابي سيكون أعلى لاعب أجرا في ريال مدريد، متفوقا على فينيسيوس جونيور وبيلينغهام.
وسجل مبابي 43 هدفا وصنع 10 في 45 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان.