إشارات رفض لاعبي ريال مدريد التعاقد مع مبابي

لا يبدو أن الطريق سيكون مفروشا بالورود أمام النجم الفرنسي كيليان مبابي في ريال مدريد؛ إذ تشير الكثير من التقارير إلى أن مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، سيلعب لريال مدريد الموسم المقبل، بعد أن أبلغ إدارة باريس سان جيرمان أنه سيغادر نهاية الموسم الحالي.

ويصر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز على التعاقد مع مبابي، بعد محاولات فاشلة في السنوات الماضية أبرزها عام 2022.

لكن لا يبدو أن لاعبي ريال مدريد سيرحبون كثيرا بمبابي الذي قد يواجه الفريق في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.