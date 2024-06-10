مدرب الأهلي المصري يصدم كهربا

كشفت تقارير إعلامية أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، حسم بشكل كبير مستقبل لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا".

وابتعد كهربا عن تشكيل الأهلي الرسمي منذ فترة طويلة، كما دخل في بضع أزمات مع مدربه كولر، كان أبرزها إصراره على الاحتفال بزواج شقيقته رغم ارتباط الفريق وقتذاك بمباريات مهمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهو ما أثر على تواجده في التشكيلة الرسمية.

ووفقًا لِما ذكرته إذاعة "أون سبورت"، اليوم الاثنين، فإن كولر أبدى ترحيبه برحيل "كهربا" عن الفريق خلال الميركاتو المقبل.

ووفقًا لِما ذكره التقرير، فإن "محمود الخطيب، رئيس النادي، ولجنة التخطيط ناقشوا مع كولر خلال الساعات الماضية عدة أمور خاصة بفريق الكرة، وتم خلال الجلسة طرح فكرة رحيل كهربا وهو ما رحب به المدرب السويسري".