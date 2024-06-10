مدرب الأهلي المصري يصدم كهربا
كشفت تقارير إعلامية أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، حسم بشكل كبير مستقبل لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا".
وابتعد كهربا عن تشكيل الأهلي الرسمي منذ فترة طويلة، كما دخل في بضع أزمات مع مدربه كولر، كان أبرزها إصراره على الاحتفال بزواج شقيقته رغم ارتباط الفريق وقتذاك بمباريات مهمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهو ما أثر على تواجده في التشكيلة الرسمية.
ووفقًا لِما ذكرته إذاعة "أون سبورت"، اليوم الاثنين، فإن كولر أبدى ترحيبه برحيل "كهربا" عن الفريق خلال الميركاتو المقبل.
ووفقًا لِما ذكره التقرير، فإن "محمود الخطيب، رئيس النادي، ولجنة التخطيط ناقشوا مع كولر خلال الساعات الماضية عدة أمور خاصة بفريق الكرة، وتم خلال الجلسة طرح فكرة رحيل كهربا وهو ما رحب به المدرب السويسري".
وأضاف التقرير: "كولر قال إن رحيل كهربا لن يؤثر كثيرًا على الفريق في ظل امتلاك الأهلي حلولًا هجومية أخرى أبرزها وسام أبو علي بجانب المهاجم الأجنبي الذي اقترب الأهلي من ضمه وغالبًا سيكون محمد كانوتيه، مهاجم منتخب بوركينا فاسو".
وأشارت الإذاعة إلى أن "كهربا" يمتلك عروضًا خليجية وحال وصولها بشكل رسمي للأهلي وإذا كانت مُغرية سيتم الموافقة على أحدها في ظل ترحيب المدير الفني.
وأوضح التقرير، أن "كولر لم يطلب رحيل كهربا، لكنه لا يُمانع حال تلقيه عرضًا رسميًّا، كما إن هناك لاعبين يرفض المدير الفني رحيلهم تمامًا يأتي في مقدمتهم إمام عاشور. وآخرون أبدى كولر مرونة في رحيلهم أمثال كهربا".
وانضم كهربا إلى الأهلي بعدما فسخ تعاقده مع أفيش البرتغالي، وسط أزمة شغلت الوسط الكروي آنذاك بسبب الحديث عن عدم قانونية عقد اللاعب ليتم إيقافه 6 أشهر وتوقيع غرامة مالية بمليوني دولار لصالح نادي الزمالك والتي سددها بالفعل الفترة الماضية.
وتعاقد الأهلي مع كهربا يوم الـ13 من ديسمبر 2019 لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.