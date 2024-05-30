كهربا: كولر استفزني وأنا مظلوم

ودخل "كهربا" في صدام مع كولر في منتصف الموسم، وتسبب هذا الصدام في استبعاده لفترة طويلة من مباريات الأهلي.

وقال "كهربا" إن هذا الصدام، تسبب في "استفزازه" وبذل أقصى ما لديه من طاقة للعودة إلى التشكيل الأساس مرة أخرى.

وأوضح "كهربا" في حوار تلفزيوني: "كولر استفزني عندما قال لي أنت رقم 3 في ترتيب مهاجمي الأهلي".

وأضاف: "تحدثت معه بعد هذا الكلام، وطلبت منه عدم الحديث في الإعلام حول هذا الأمر".

ورفض "كهربا" الكشف عن سبب خلافه مع كولر، حيث قال: "هذا موضوع أنا مظلوم فيه، أتجنّبه عشان ميحصلش مشكلة".

وأضاف: "هذه السنة أنا هدّاف فريقي ومش بلعب، ومعنى كده أنني زعلان من جوايا، بس لما زمايلي بيعملوا كل حاجة وأرجع البيت فرحان الموضوع ينتهي".