زميل ميسي يتنكر في زي حارسه الشخصي احتفالا بالهالوين (صورة)
ظهر روبرت تايلور، زميل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في فريق إنتر ميامي، متنكرا في زي حارسه الشخصي ياسين شيوكو خلال الاحتفال في عيد الهالوين.
ومنذ وصوله إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم في وقت سابق من هذا العام، دائمًا ما يرافق ياسين شيوكو، ميسي كظله ولا يفارقه حتى في أرض الملعب.
إنتر ميامي كان قد قرر تعيين شيوكو، ذي الأصول التونسية، للقيام بحراسة ميسي بشكل شخصي، وقد جذب الأنظار بالفعل بعد التصدي لأكثر من شخص حاولوا اقتحام الملعب والوصول إلى النجم الأرجنتيني.
ونشر تايلور صورة له رفقة أصدقائه وهم يحتفلون بالهالوين خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ ارتدى اللاعب الفنلندي الدولي قبعة صلعاء على رأسه ولحية مزيفة لتقليد مظهر حارس ميسي القوي.
من جانبه، أبدى ياسين شيوكو إعجابه بمنشور تايلور وأعاد مشاركته عبر منصة "إكس"، واضعًا وجوهًا ضاحكة.
وحضر الحفل عدد من لاعبي ميامي ومسؤولي النادي، لكن لم يكن هناك أي تواجد لميسي أو بيكهام.
ويستعد النجم الأرجنتيني لحضور حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2023، مساء اليوم الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس.
وتم مؤخرا تداول العديد من المعلومات الخاطئة عن حارس ميسي الشخصي بأنه كان في السابق أحد أفراد قوات البحرية الأمريكية، وهو ما تم نفيه بعد ذلك من قبل تاتا مارتينو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي.
وقال مارتينو في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك": "لم يسبق لياسين أن زار الولايات المتحدة من قبل، ولم يكن في الحرب أو من أفراد الجيش الأمريكي، كل تلك التقارير عنه خلال الأسابيع الماضية كاذبة".