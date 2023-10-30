زميل ميسي يتنكر في زي حارسه الشخصي احتفالا بالهالوين (صورة)

ظهر روبرت تايلور، زميل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في فريق إنتر ميامي، متنكرا في زي حارسه الشخصي ياسين شيوكو خلال الاحتفال في عيد الهالوين.

ومنذ وصوله إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم في وقت سابق من هذا العام، دائمًا ما يرافق ياسين شيوكو، ميسي كظله ولا يفارقه حتى في أرض الملعب.

إنتر ميامي كان قد قرر تعيين شيوكو، ذي الأصول التونسية، للقيام بحراسة ميسي بشكل شخصي، وقد جذب الأنظار بالفعل بعد التصدي لأكثر من شخص حاولوا اقتحام الملعب والوصول إلى النجم الأرجنتيني.

ونشر تايلور صورة له رفقة أصدقائه وهم يحتفلون بالهالوين خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ ارتدى اللاعب الفنلندي الدولي قبعة صلعاء على رأسه ولحية مزيفة لتقليد مظهر حارس ميسي القوي.