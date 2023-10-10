ليس أمريكيًا ولم يشارك في أي حرب.. تفاصيل جديدة عن شخصية حارس ميسي

ويملك "تشويكو" حسابًا رسميًا على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ويتابعه عليه ما يقرب من 125 ألف متابع، وينشر عليه باستمرار صورًا ومقاطع فيديو من تدريباته، وكذلك النزالات التي خاضها سابقًا.

وأشارت الصحيفة إلى أنها حاولت اتخاذ الموضوع بشكل احترافي وطلبت من النادي الأمريكي إجراء حوار مع "ياسين" ولكن طلبهم قوبل بالرفض.

وقالت الصحيفة: "خلال الأسابيع الماضية، سألنا عدة أشخاص من ضمنهم ياسين نفسه، الذي أكد أنه جاء مع ميسي إلى أمريكا قادمًا من باريس، حيث عمل حارسًا شخصيًا للأرجنتيني خلال إقامة ليو في باريس سان جيرمان"، وليس كما ردد البعض بأنه تم تعيينه خصيصًا من قبل بيكهام.

وأشارت: "باختصار، فإن المعلومات المتاحة عن تشويكو متضاربة، ولا يُعرف الكثير عن كيفية حصوله على وظيفة حارس شخصي لميسي".