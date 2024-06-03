لفظ غير لائق من أفشة تجاه محمد عبدالمنعم على الهواء
يبدو أن محمد مجدي "أفشة"، نجم الأهلي المصري، قد نسي أنه في لقاء تلفزيوني على الهواء للحظات خلال حديثه عن محمد عبد المنعم، مدافع الفريق، حيث صدر منه لفظ غير لائق وصف به زميله.
وخلال حوار تلفزيوني مع "أفشة"، مساء الأحد، تحدث عن العديد من الأمور ومسيرته وسبب أزمته مع مدربه مارسيل كولر، وتطرق أيضا للحديث عن محمد عبد المنعم، زميله في الفريق والذي تردد أنه قد يرحل عن الفريق الموسم المقبل.
ودافع أفشة عن زميله في ظل الاتهامات التي تقال عنه إنه لاعب مغرور، مضيفا: "منعم ليس لاعبا مغرورا وهذه طبيعته"، قبل أن يقول لفظا خارجا، ليحاول الإعلامي إبراهيم فايق تدارك ما قاله سريعا ليوضح "أنت تقصد أنه لا يتعالى على الكرة"، ليجيبه "أفشة": "بالضبط، هو لاعب مميز ومدافع كبير، وعمره ما بيتعالى على الكرة هي دي طبيعته، وعمره ما يكون مغرور، وفي النهاية يحظى بثقة جميع زملائه بالفريق".
وتابع: "سمعت إن محمد عبد المنعم سيرحل عن النادي الأهلي، لكنني لا أحب أن يرحل عن الفريق، كونه أحد اللاعبين المؤثرين، لكن في النهاية الأهلي لا يقف على أي لاعب".
ويترقب مسؤولو النادي الأهلي، وصول عروض رسمية من أجل احتراف محمد عبد المنعم، في الموسم المقبل.
وكانت تقارير صحفية، ذكرت أخيرا أن ناديي موناكو الفرنسي وغلطة سراي التركي، يرغبان في ضم محمد عبد المنعم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.