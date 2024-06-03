لفظ غير لائق من أفشة تجاه محمد عبدالمنعم على الهواء

يبدو أن محمد مجدي "أفشة"، نجم الأهلي المصري، قد نسي أنه في لقاء تلفزيوني على الهواء للحظات خلال حديثه عن محمد عبد المنعم، مدافع الفريق، حيث صدر منه لفظ غير لائق وصف به زميله.

وخلال حوار تلفزيوني مع "أفشة"، مساء الأحد، تحدث عن العديد من الأمور ومسيرته وسبب أزمته مع مدربه مارسيل كولر، وتطرق أيضا للحديث عن محمد عبد المنعم، زميله في الفريق والذي تردد أنه قد يرحل عن الفريق الموسم المقبل.