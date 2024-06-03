أفشة: كنت الأحق بجائزة إمام عاشور (فيديو)
أكد محمد مجدي (أفشة)، نجم الأهلي المصري، أنه الأفضل في مركزه كصانع ألعاب في الموسم الحالي.
وقال أفشة عبر حواره مع برنامج (الكورة مع فايق) بقناة (MBC MASR2) إنه يساهم في تسجيل الأهداف وصناعتها في كل مباراة يخوضها تقريبًا، حتى لو شارك كبديل ولو لدقائق معدودة.
وأضاف:" البعض قد لا يرى ذلك، ولكنه مقتنع بأنه الأفضل ويقدم كل ما لديه في المباريات التي يخوضها".
وأشار إلى أنه شارك في مباراة الزمالك بالدور النهائي لبطولة كأس مصر بالسعودية كبديل وسجل هدفًا وصنع آخر، ولكن جائزة أفضل لاعب في المباراة ذهبت لإمام عاشور زميله بالفريق.
وتابع:" الأهم أن الجائزة حصل عليها لاعب من الفريق، ولكنني أتحدث عن تقييم من يتابع المباريات".
وأكد أن السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي الأسبق هو أفضل من تدرب معه موضحًا أنه كان مدرب رائع ويقدم أفكارًا مميزة في التدريبات التي كانت تتسم بالقوة والسرعة والمهارة.
وأوضح أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق كان مميزًا في المباريات الكبرى ويجيد قراءة المنافسين لأنه كان يملك محلل أداء يشرح كل كبيرة وصغيرة في صفوف المنافس.