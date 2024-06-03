أفشة: كنت الأحق بجائزة إمام عاشور (فيديو)

أكد محمد مجدي (أفشة)، نجم الأهلي المصري، أنه الأفضل في مركزه كصانع ألعاب في الموسم الحالي.

وقال أفشة عبر حواره مع برنامج (الكورة مع فايق) بقناة (MBC MASR2) إنه يساهم في تسجيل الأهداف وصناعتها في كل مباراة يخوضها تقريبًا، حتى لو شارك كبديل ولو لدقائق معدودة.

وأضاف:" البعض قد لا يرى ذلك، ولكنه مقتنع بأنه الأفضل ويقدم كل ما لديه في المباريات التي يخوضها".