هجوم مبطن على زملائه.. تصريحات نارية من أفشة نجم الأهلي
وجه محمد مجدي "أفشة"، نجم الأهلي المصري، انتقادات مبطنة إلى زملائه بالفريق الذين يخرجون بتصريحات نارية من أجل البحث عن الشو الإعلامي.
وقال أفشة في تصريحات تلفزيونية: "أنا بحترم كل الناس جدا ولا أدخل في مشكلات ولا أجادل مع أحد، ولكن أنا مظلوم من ناس كثيرة، وأصبحنا نبحث عن الناس بتاعت اللقطات والشو والكلام عشان نديهم التريند".
ورأى بعضهم ما قاله أفشة هو هجوم مبطن على زميليه محمود عبد المنعم "كهربا" وإمام عاشور، اللذين خرجا أخيرا للهجوم على محمود عبد الرازق "شيكابالا"، نجم الفريق الأبيض.
قبل أن يستدرك أفشة، موضحا: "كهربا أخويا الكبير وعلاقتي به جيدة وهو طلع قال وجهة نظره بشكل محترم، وشيكابالا قال وجهة نظره في النهاية وتحدث بشكل محترم أيضا، وكهربا من أنضف الناس اللي ممكن تتعامل معه وعلى فطرته، وإمام عاشور أيضا كل قعدتنا معه ضحك وهزار، وأتمنى لا تكون فيه مشاكل وكلنا نحترم بعض خارج الملعب ونتنافس فقط داخل الملعب".
وكان أفشة تطرق للحديث عن حقيقة الأزمة التي حدثت مع السويسري مارسيل كولر، خلال مباراة المقاولون العرب بالدوري المصري.
وكان الأهلي أعلن عن توقيع غرامة مالية على أفشة، بسبب الاعتراض على كولر، بعد تبديله في مباراة المقاولون العرب.
وقال أفشة: "في مباراة المقاولون العرب، بين الشوطين طلب مني كولر أشياء ونفذتها كلها، تفاجأت أنني كنت أول تبديل، كنت أريد أن أعرف سبب خروجي من الملعب".
وأضاف: "بعد مباراة مازيمبي، لم يحدث أي مشاكل أو كان هناك أي لفظ من أحد في النادي ولا مني، لا يوجد شيء لدي غير كرة القدم".
وتابع: "تحدثت مع كولر وقال لي عندما تنفذ كل ما أريده ستشارك، هو أكثر مدرب تطورت معه، أنا لدي الجانب الهجومي جيد، ولكن أنا كنت أدافع بنسبة 30%، الآن أصبحت أدافع بنسبة 90% وطورني 100%".
وأكمل: "قلت لكولر أمام اللاعبين والجهاز الفني، (إنت جاي علي وأنا أفعل كل شيء) ولكن لم أجد المردود، (عمري ما أخذ شنطتي وأمشي من الأهلي)، كيف للاعب يلعب في الأهلي ويفعل ذلك، كل النقاش بيني وبين كولر كان باحترام وأدب".
وأتم: "أنا لاعب كرة قدم وهذا أكل عيشي، مقاتل ولست موظفًا، سأظل أتعب وملتزمًا وأذهب للنادي مبكرًا وسأظل أفعل ذلك حتى أشارك، أي أحد يتمنى يكون في الأهلي، والأهلي هو الذي يصنع أي أحد وأي نجم، الأهلي هو رقم واحد".