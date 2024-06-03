هجوم مبطن على زملائه.. تصريحات نارية من أفشة نجم الأهلي

وجه محمد مجدي "أفشة"، نجم الأهلي المصري، انتقادات مبطنة إلى زملائه بالفريق الذين يخرجون بتصريحات نارية من أجل البحث عن الشو الإعلامي.

وقال أفشة في تصريحات تلفزيونية: "أنا بحترم كل الناس جدا ولا أدخل في مشكلات ولا أجادل مع أحد، ولكن أنا مظلوم من ناس كثيرة، وأصبحنا نبحث عن الناس بتاعت اللقطات والشو والكلام عشان نديهم التريند".

ورأى بعضهم ما قاله أفشة هو هجوم مبطن على زميليه محمود عبد المنعم "كهربا" وإمام عاشور، اللذين خرجا أخيرا للهجوم على محمود عبد الرازق "شيكابالا"، نجم الفريق الأبيض.

قبل أن يستدرك أفشة، موضحا: "كهربا أخويا الكبير وعلاقتي به جيدة وهو طلع قال وجهة نظره بشكل محترم، وشيكابالا قال وجهة نظره في النهاية وتحدث بشكل محترم أيضا، وكهربا من أنضف الناس اللي ممكن تتعامل معه وعلى فطرته، وإمام عاشور أيضا كل قعدتنا معه ضحك وهزار، وأتمنى لا تكون فيه مشاكل وكلنا نحترم بعض خارج الملعب ونتنافس فقط داخل الملعب".