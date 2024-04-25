تقدم هائل.. موعد إعلان مدرب ليفربول الجديد

كشفت تقارير صحفية بريطانية تطورات هائلة فيما يخص نادي ليفربول الإنجليزي.

وسجل جاريد برانثويت ودومينيك كالفرت-لوين هدفين قادا بهما إيفرتون للفوز 2-صفر على ليفربول في مباراة قمة مرسيسايد، وهي الهزيمة التي قد تتسبب في ضياع أمل ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وحقق إيفرتون الأربعاء الفوز الأول له في قمة مرسيسايد على ملعب "جوديسون بارك" خلال أكثر من 13 عامًا، ليحرم ليفربول من معادلة آرسنال في عدد النقاط في صدارة جدول الترتيب.