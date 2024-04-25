تقدم هائل.. موعد إعلان مدرب ليفربول الجديد
كشفت تقارير صحفية بريطانية تطورات هائلة فيما يخص نادي ليفربول الإنجليزي.
وسجل جاريد برانثويت ودومينيك كالفرت-لوين هدفين قادا بهما إيفرتون للفوز 2-صفر على ليفربول في مباراة قمة مرسيسايد، وهي الهزيمة التي قد تتسبب في ضياع أمل ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.
وحقق إيفرتون الأربعاء الفوز الأول له في قمة مرسيسايد على ملعب "جوديسون بارك" خلال أكثر من 13 عامًا، ليحرم ليفربول من معادلة آرسنال في عدد النقاط في صدارة جدول الترتيب.
ويتأخر ليفربول في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف أرسنال الذي يحتل الصدارة برصيد 77 نقطة، وذلك قبل أربع جولات من النهاية.
ويبحث ليفربول عن مدرب جديد منذ إعلان يورغن كلوب رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري.
ووفقًا لدايلي ميل، فقد حدث تقدم هائل في مفاوضات ليفربول مع المدرب الهولندي آرني سلوت مدرب آيندهوفن الهولندي، وبات من المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وارتبط سلوت بشكل كبير بالانتقال إلى توتنهام هوتسبير العام الماضي، لكنه فضل البقاء في فينوورد ومدد عقده مع الفريق الهولندي.
وحظي سلوت بإشادة واسعة بسبب أسلوبه المبتكر وكرة القدم الهجومية التي يقدمها مع فينوورد إذ فاز بلقب الدوري في موسم 2022-2023 إضافة إلى كأس هولندا يوم الأحد الماضي.
وفي موسمه الأول مع فينوورد قاد أيضًا النادي المنتمي لمدينة روتردام إلى نهائي النسخة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي.