NBA.. تعادل دالاس وأوكلاهوما بنصف نهائي القسم الغربي

وفي نصف نهائي القسم الشرقي فاز كليفلاند كافاليرز على مضيفه بوسطن سيلتيكس 118-94 في المباراة الثانية ليتعادل الفريقان 1-1 في النتيجة الإجمالية التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات أيضا.

وكان دونوفان ميتشل لاعب كليفلاند أفضل مسجل في المباراة برصيد 29 نقطة ست منها في النصف الأول و16 في الربع الثالث وسبع في الربع الأخير.

وسجل ميتشل أيضا أعلى عدد من النقاط في المباراة الأولى بين الفريقين الثلاثاء الماضي (33 نقطة) والتي انتهت بفوز بوسطن 120-95.

وستقام المباراة الثالثة بين الفريقين غدا السبت في كليفلاند.

وسجل جايسون تيتوم 25 نقطة لبوسطن كما سيطر على سبع كرات مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه وأضاف زميله جايلن براون 19 نقطة.