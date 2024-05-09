NBA.. نيكولا يوكيتش يتوج بجائزة أفضل لاعب في دوري السلة الأمريكي
توج الصربي نيكولا يوكيتش، نجم دنفر ناغتس، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة للموسم الثالث على التوالي.
وتغلب نيكولا يوكيتش على شاي جيلجوس-أليكساندر نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر، ولوكا دونسيتش، لاعب دالاس مافريكس، في التصويت النهائي للجائزة.
وهذه هي المرة الثالثة التي يفوز فيها يوكيتش بالجائزة خلال المواسم الأربعة الماضية، وهو إنجاز لم يحققه سوى 9 لاعبين آخرين في تاريخ الدوري.
وسجل اللاعب الصربي البالغ من العمر 29 عاماً متوسطا قدره 26.4 نقطة و12.4 كرة مرتدة و9.0 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة هذا الموسم، وعلى الرغم من أن لاعبين آخرين حققوا معدلات أعلى في كل فئة على حدة، إلا أنه كان اللاعب الوحيد الذي احتل المركز العاشر أو أقل في الدوري الأمريكي للمحترفين في النقاط والكرات المرتدة والتمريرات الحاسمة في المباراة الواحدة هذا الموسم.
وحصل يوكيتش على 79 صوتًا من أصل 99 صوتًا ممكنًا في المركز الأول من لجنة الصحفيين والمعلقين الذين أدلوا بأصواتهم على الجوائز عندما انتهى الموسم.
وقال يوكيتش في تصريحات لقناة "TNT": "يجب أن يبدأ الأمر بزملائك في الفريق، من دونهم، أنا لا شيء، من دونهم لا أستطيع أن أفعل شيئا. المدربون واللاعبون والمنظمة والطاقم الطبي، إنها دائرة واحدة كبيرة. لا يمكنني أن أكون ما أنا عليه دونهم".
ويتطلع يوكيتش وناغتس إلى الابتعاد عن حافة الإقصاء في تصفيات الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة عندما يلعب الفريق مع مينيسوتا تمبروولفز، يوم الجمعة، حيث يدخل الفريق المباراة متأخرًا بنتيجة 2-0 في أفضل سلسلة من 7 مباريات بالأدوار الإقصائية.