NBA.. نيكولا يوكيتش يتوج بجائزة أفضل لاعب في دوري السلة الأمريكي

وحصل يوكيتش على 79 صوتًا من أصل 99 صوتًا ممكنًا في المركز الأول من لجنة الصحفيين والمعلقين الذين أدلوا بأصواتهم على الجوائز عندما انتهى الموسم.

وقال يوكيتش في تصريحات لقناة "TNT": "يجب أن يبدأ الأمر بزملائك في الفريق، من دونهم، أنا لا شيء، من دونهم لا أستطيع أن أفعل شيئا. المدربون واللاعبون والمنظمة والطاقم الطبي، إنها دائرة واحدة كبيرة. لا يمكنني أن أكون ما أنا عليه دونهم".

ويتطلع يوكيتش وناغتس إلى الابتعاد عن حافة الإقصاء في تصفيات الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة عندما يلعب الفريق مع مينيسوتا تمبروولفز، يوم الجمعة، حيث يدخل الفريق المباراة متأخرًا بنتيجة 2-0 في أفضل سلسلة من 7 مباريات بالأدوار الإقصائية.