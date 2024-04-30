تصرف غريب من مدرب الاتحاد السعودي قبل مواجهة الهلال

أقدم مارسيلو غاياردو، مدرب نادي الاتحاد السعودي على تصرف غريب للغاية، قبل مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس ملك السعودية.

ويصطدم الاتحاد مع الهلال في مواجهة متكررة هذا الموسم، لكن هذه المرة في نصف نهائي كأس الملك.

ويخوض الاتحاد المباراة في ظروف متوترة للغاية حيث يقدم الفريق موسمًا سيّئًا خسر خلاله جميع البطولات التي دخل منافسًا عليها.