تصرف غريب من مدرب الاتحاد السعودي قبل مواجهة الهلال
أقدم مارسيلو غاياردو، مدرب نادي الاتحاد السعودي على تصرف غريب للغاية، قبل مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس ملك السعودية.
ويصطدم الاتحاد مع الهلال في مواجهة متكررة هذا الموسم، لكن هذه المرة في نصف نهائي كأس الملك.
ويخوض الاتحاد المباراة في ظروف متوترة للغاية حيث يقدم الفريق موسمًا سيّئًا خسر خلاله جميع البطولات التي دخل منافسًا عليها.
وقبل المباراة قام غاياردو بضم الثنائي الفرنسي نغولو كانتي والبرازيلي رومارينيو ضمن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الهلال رغم عدم إكمالهما تدريبات الأمس بسبب الإصابة، حسب صحيفة الرياضية.
وأثار تصرف غاياردو تساؤلات عديدة حول أسباب ضم لاعبَين غير جاهزين لقائمة الفريق.
وذهب محللون إلى أن الأمر ربما يكون عملية خداع من المدرب في ظل إمكانية لحاق أيّ منهما بالمباراة وهو ما قد يخلق مفاجأة لنادي الهلال.
ويرغب الهلال والاتحاد في تحقيق الفوز، حيث يقدم الاتحاد موسمًا كارثيًّا، بينما الهلال ورغم نجاحاته المحلية فإنه خسر وغادر دوري أبطال آسيا من نصف النهائي أمام العين.