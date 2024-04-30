الاتحاد والنصر السعوديان يتنافسان على نجمي مانشستر يونايتد

كشفت مصادر صحفية أن الفرنسي رافائيل فاران، قلب دفاع مانشستر يونايتد الإنجليزي وزميله في فريق الشياطين الحمر، البرازيلي كاسيميرو أضحيا على لائحة أهداف فريقي النصر والاتحاد السعوديين للتعاقد مع أحدهما أو كليهما قبل انطلاق موسم 2024 ـ 2025.

ووفقا للصحفي بن جاكوبس، يسعى مسؤولو النصر والاتحاد لتعزيز صفوف فريقيهما بصفقات هامة في صيف 2024، وقد بدأ نادي النصر الذي يضم في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالفعل في الاتصال بكل من كاسميرو وفاران قبل أن يدخل نادي الاتحاد على الخط للمنافسة على التوقيع مع نجمي الشياطين الحمر.