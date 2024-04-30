الاتحاد والنصر السعوديان يتنافسان على نجمي مانشستر يونايتد
كشفت مصادر صحفية أن الفرنسي رافائيل فاران، قلب دفاع مانشستر يونايتد الإنجليزي وزميله في فريق الشياطين الحمر، البرازيلي كاسيميرو أضحيا على لائحة أهداف فريقي النصر والاتحاد السعوديين للتعاقد مع أحدهما أو كليهما قبل انطلاق موسم 2024 ـ 2025.
ووفقا للصحفي بن جاكوبس، يسعى مسؤولو النصر والاتحاد لتعزيز صفوف فريقيهما بصفقات هامة في صيف 2024، وقد بدأ نادي النصر الذي يضم في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالفعل في الاتصال بكل من كاسميرو وفاران قبل أن يدخل نادي الاتحاد على الخط للمنافسة على التوقيع مع نجمي الشياطين الحمر.
ويخطط مانشستر يونايتد وفق ما أوردته تقارير إخبارية بريطانية لبيع العديد من لاعبيه في نهاية الموسم المقبل.
ويسعى الملياردير جيم راتكليف، أحد ملاك مان يونايتد، إلى التخلص من عدد هائل من لاعبي الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل، ومن بينهم إلى جانب كاسيميرو وفاران، النجم ماركوس راشفورد.
ويحتل فريق الشياطين الحمر المركز السادس برصيد 54 نقطة على بعد 6 نقاط كاملة من المركز الخامس الذي لا يزال تحت سيطرة توتنهام.