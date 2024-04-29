3 "ناجين" من فرمان مانشستر يونايتد

يستعد نادي مانشستر يونايتد، إلى مذبحة صيفية في سوق الانتقالات، عقب نهاية الموسم الحالي وذلك وفق ما أوردته الإثنين تقارير إخبارية بريطانية.

وأكدت صحيفة "تيليغراف" أن الملياردير جيم راتكليف، أحد ملاك مان يونايتد، يرغب في التخلص من عدد هائل من لاعبي الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك في وقت يعاني فيه فريق المدرب الهولندي إريك تين هاغ من أجل إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز في إحدى المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي بعد أن تلاشت حظوظه نهائيا في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ويحتل فريق الشياطين الحمر المركز السادس برصيد 54 نقطة على بعد 6 نقاط كاملة من المركز السادس الذي لا يزال تحت سيطرة توتنهام.