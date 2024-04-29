3 "ناجين" من فرمان مانشستر يونايتد
يستعد نادي مانشستر يونايتد، إلى مذبحة صيفية في سوق الانتقالات، عقب نهاية الموسم الحالي وذلك وفق ما أوردته الإثنين تقارير إخبارية بريطانية.
وأكدت صحيفة "تيليغراف" أن الملياردير جيم راتكليف، أحد ملاك مان يونايتد، يرغب في التخلص من عدد هائل من لاعبي الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك في وقت يعاني فيه فريق المدرب الهولندي إريك تين هاغ من أجل إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز في إحدى المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي بعد أن تلاشت حظوظه نهائيا في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.
ويحتل فريق الشياطين الحمر المركز السادس برصيد 54 نقطة على بعد 6 نقاط كاملة من المركز السادس الذي لا يزال تحت سيطرة توتنهام.
سيكون المان يونايتد مستعدا للتضحية بالمهاجم ماركوس راشفورد، حال وصول عرض مناسب له
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الإدارة الجديدة لمانشستر يونايتد عازمة على بيع أغلب لاعبي الفريق في المرحلة المقبلة، على ألا تشمل "المقصلة" 3 لاعبين فقط وهم الإنجليزي كوبي ماينو والأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو والدانماركي راسموس هويلوند الذين نجوا من "فرمان" الاستبعاد الذي سيتم تنفيذه خلال الصائفة المقبلة، لكن في المقابل سيكون المان يونايتد مستعدا للتضحية بالمهاجم ماركوس راشفورد، حال وصول عرض مناسب له.
ويخطط النادي الإنجليزي، وفق تقرير "تيليغراف" إلى بناء فريق قادر على التتويج بالألقاب، حول هذا الثلاثي الشاب بدءا من الموسم المقبل وذلك في ظل فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، فضلا عن غموض مصير مدربه الهولندي إيريك تين هاغ.