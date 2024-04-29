محترف الهلال يتلقى عرضًا قويا

مجددا ارتبط اسم ميشيل ديلغادو، نجم نادي الهلال السعودي، بالرحيل عن "الزعيم" والعودة إلى الدوري البرازيلي وتحديدا إلى نادي فلامنغو.

النجم البرازيلي يعد عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس، واستطاع أن يحقق رقمًا تاريخيًا، بالوصول إلى 100 مباراة مع الهلال، أثناء مباراته مع الفتح، يوم الجمعة الماضية، التي انتهت بفوز الهلال بنتيجة (3-1)، ضمن الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي.

ونقلت صحيفة "الرياضية" عن تقرير صحفية برازيلية، أن النادي البرازيلي، تواصل مع ميشيل لاستطلاع رأيه بشأن رغبته في خوض تجربة جديدة مع فريقه السابق.