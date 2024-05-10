بوادر لأزمة "الممر الشرفي" قبل مباراة النصر والهلال
اقترح مقربون من نادي الهلال السعودي أن يقيم نادي النصر ممرًا شرفيًا للأخير حال حسم لقب الدوري، غدًا السبت أمام الحزم.
وسجل مارسيلو بروزوفيتش هدفين ليقود النصر للفوز 3-2 على الأخدود ليؤجل حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، أمس الخميس.
ورفع فريق المدرب لويس كاسترو رصيده إلى 77 نقطة بفارق تسع نقاط عن الهلال المتصدر والذي يحتاج لنقطة واحدة من أربع مباريات للتتويج باللقب.
ومن الممكن أن يحسم الهلال اللقب حين يستضيف الحزم متذيل الترتيب، غدًا السبت.
وتجمد رصيد الأخدود عند النقطة 28 في المركز 15 بالتساوي مع أبها صاحب المركز 16 في منطقة الهبوط والذي يواجه ضمك، اليوم الجمعة.
ويلعب النصر مع غريمه الهلال في 17 مايو الجاري في الدوري، قبل مواجهتهما المرتقبة في نهائي كأس ملك السعودية الذي لم يتم الإعلان عن موعده بشكل رسمي حتى الآن، لكن الموعد الأقرب هو 30 أو 31 مايو الجاري.
وغرد حسن الناقور عبر إكس :" في حال فوز الهلال أو تعادله في مباراة الحزم، من المفترض أن يكون هناك ممر شرفي من لاعبي النصر في الأول بارك".
وتناقلت الجماهير وحسابات منتمية للناديين الفكرة المنتشرة على نطاق واسع في أوروبا وبعض البلدان العربية أيضًا.
وتبدو فرص إقامة النصر ممرًا شرفيًا للاعبي الهلال صعبة للغاية ولم تحدث خلال السنوات الأخيرة، كما قد تتسبب الأحداث التي صاحبت مباراة كأس السوبر السعودي في أبو ظبي في تعقيد تنفيذ الاقتراح.
ورفضت جماهير النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفكرة تمامًا ما يؤكد صعوبة حدوثها.