بوادر لأزمة "الممر الشرفي" قبل مباراة النصر والهلال

اقترح مقربون من نادي الهلال السعودي أن يقيم نادي النصر ممرًا شرفيًا للأخير حال حسم لقب الدوري، غدًا السبت أمام الحزم.

وسجل مارسيلو بروزوفيتش هدفين ليقود النصر للفوز 3-2 على الأخدود ليؤجل حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، أمس الخميس.

ورفع فريق المدرب لويس كاسترو رصيده إلى 77 نقطة بفارق تسع نقاط عن الهلال المتصدر والذي يحتاج لنقطة واحدة من أربع مباريات للتتويج باللقب.