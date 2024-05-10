الهلال يستهدف صفقة كبيرة من الدوري الإسباني

وأوضحت صحيفة "fencefootball" أن ماندي لديه رغبة في العودة إلى دور أكثر نشاطًا على أرض الملعب، خاصةً مع اقتراب المنافسات الدولية مع المنتخب الجزائري.

ويمر اللاعب الجزائري بفترة صعبة في إسبانيا، بعد أن أصبح وقت لعبه قليلاً ما أثر سلبًا على

أدائه، وهذا ما يجعله يفكر في المغادرة للحصول على فرصة للعب أساسيًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدوري السعودي للمحترفين بدأ يظهر للاعب الجزائري كخيار معقول بالوقت الحالي، لذلك بدأ عيسى في دراسة خيار الذهاب إلى السعودية بجدية.

وأفادت تقارير بأن نادي الهلال السعودي أبدى رغبته بضم اللاعب الجزائري، كما استفسر مسؤولو نادي الاتفاق بقيادة الإنجليزي ستيفن جيرارد، عن إمكانية التعاقد مع اللاعب.