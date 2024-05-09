حقيقة انتقال نجم الهلال إلى القادسية
كشفت تقارير إعلامية حقيقة ما تردد عن اهتمام نادي القادسية بالتعاقد مع سالم الدوسري، نجم الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتعمل إدارة القادسية، الصاعد حديثًا من دوري "يلو" لدوري "روشن" السعودي للمحترفين، على الاستعداد بشكل مميز للموسم الجديد بالتعاقد مع نجوم عالميين لمنافسة كبار الأندية السعودية.
وتمَّ تداول أخبار خلال الساعات الماضية توضح أن مسؤولي القادسية يستعدون لتقديم عرضٍ لإدارة الهلال من أجل الحصول على خدمات الدوسري، الذي ينتهي عقده في 2025.
ونفى الإعلامي الرياضي حامد القرني، هذه التقارير، قائلًا عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "خبر مفاوضات القادسية مع سالم الدوسري غير صحيح، الهدف من نشره التأثير على الهلال قبل نهائي أغلى الكؤوس".
ويقدم الدوسري أداءً لافتًا مع الهلال هذا الموسم، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2022، خلال حفل استضافته الدوحة في أكتوبر الماضي.
ويتبقى للهلال الذي يستعد لمواجهة الحزم السبت المقبل بالجولة الـ31 من منافسات الدوري السعودي، نقطة واحدة فقط لحسم لقب الدوري السعودي والتتويج بالبطولة.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 86 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن النصر أقرب منافسيه.