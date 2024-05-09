حقيقة انتقال نجم الهلال إلى القادسية

كشفت تقارير إعلامية حقيقة ما تردد عن اهتمام نادي القادسية بالتعاقد مع سالم الدوسري، نجم الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتعمل إدارة القادسية، الصاعد حديثًا من دوري "يلو" لدوري "روشن" السعودي للمحترفين، على الاستعداد بشكل مميز للموسم الجديد بالتعاقد مع نجوم عالميين لمنافسة كبار الأندية السعودية.

وتمَّ تداول أخبار خلال الساعات الماضية توضح أن مسؤولي القادسية يستعدون لتقديم عرضٍ لإدارة الهلال من أجل الحصول على خدمات الدوسري، الذي ينتهي عقده في 2025.