بندر الأحبابي يعتذر لسالم الدوسري بعد مباراة الهلال والعين (فيديو)

حرص بندر الأحبابي، نجم نادي العين الإماراتي، على تقديم الاعتذار إلى سالم الدوسري، لاعب الهلال السعودي، بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين في قبل نهائي دوري أبطال آسيا.

وتأهل العين الإماراتي إلى نهائي دوري أبطال آسيا، رغم خسارته من الهلال (2-1)، على ملعب المملكة آرينا، في إياب نصف نهائي البطولة القارية، مستفيدًا من فوزه ذهابًا (4-2) في الإمارات.

وأشار الأحبابي إلى أن مشادته مع الدوسري خلال اللقاء، حيث كان يظن أنه ينفعل على خالد عيسى، حارس مرمى العين، والذي كان ساقطا على الأرض، كما شهدت أحداث المواجهة تدخلات قوية بين اللاعبين.

وقال الأحبابي في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: "مثل هذه الالتحامات تحدث في مثل هذه المباريات بسبب الضغوطات، أنا عن نفسي أحترم سالم ولا يوجد أي خلاف بيني وبينه في الملعب".