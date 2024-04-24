بندر الأحبابي يعتذر لسالم الدوسري بعد مباراة الهلال والعين (فيديو)
حرص بندر الأحبابي، نجم نادي العين الإماراتي، على تقديم الاعتذار إلى سالم الدوسري، لاعب الهلال السعودي، بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين في قبل نهائي دوري أبطال آسيا.
وتأهل العين الإماراتي إلى نهائي دوري أبطال آسيا، رغم خسارته من الهلال (2-1)، على ملعب المملكة آرينا، في إياب نصف نهائي البطولة القارية، مستفيدًا من فوزه ذهابًا (4-2) في الإمارات.
وأشار الأحبابي إلى أن مشادته مع الدوسري خلال اللقاء، حيث كان يظن أنه ينفعل على خالد عيسى، حارس مرمى العين، والذي كان ساقطا على الأرض، كما شهدت أحداث المواجهة تدخلات قوية بين اللاعبين.
وقال الأحبابي في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: "مثل هذه الالتحامات تحدث في مثل هذه المباريات بسبب الضغوطات، أنا عن نفسي أحترم سالم ولا يوجد أي خلاف بيني وبينه في الملعب".
وأضاف: "سالم تدخل على الحارس خالد عيسى وتوجه للاعتذار منه، أنا حاولت منعه من ذلك وهو كان يريد الاعتذار، لأنني لم أفهم مقصده، أنا أتأسف عن ذلك ونحن إخوة وقلوبنا صافية، وما حدث مجرد حدةٍ فوق أرضية الملعب".
وشدد: "لم تكن مهمتنا سهلة لقد واجهنا النصر ونجومه وبعد ذلك الهلال ونجومه، ومثل هذه المباريات تعتبر نهائيات، لكن نحن نعلم أن هدفنا هو التتويج بالبطولة، وبإذن الله نرفع الكأس".
وأوقف العين سلسلة انتصارات الهلال السعودي هذا الموسم التي وصلت إلى 34 مباراة متتالية، وذلك بعد الفوز عليه في لقاء الذهاب قبل أسبوع.
العين تأهل للنهائي منتظرًا الفائز من مواجهة يوكوهاما إف مارينوس الياباني وأولسان الكوري الجنوبي، وانتهت مباراة الذهاب بينهما بفوز أولسان بهدف دون رد.
وصعد العين للمرة الرابعة في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال آسيا.