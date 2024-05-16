8 جواهر تونسية في ملاعب أوروبا تنتظر استدعاء "نسور قرطاج"

تعد الملاعب الأوروبية منجم ذهب للكثير من المنتخبات نظرًا للقدر الكبير الذي تخرجه من مواهب من جنسيات مختلفة.

ومؤخرًا اتجهت المنتخبات العربية للتنقيب عن مواهبهم المدفونة هناك، والتي تحمل جنسيتين مختلفتين سعيًا في تحسين وضع الفريق القومي.

من تلك المنتخبات المنتخب التونسي الذي يملك عدة أسماء تستطيع حقًا أن تضيف لتألقه الحالي، دعونا نستعرض أبرزهم فيما يلي:

يوسف الشرميطي

مهاجم إيفرتون الإنجليزي الذي خاض 17 مباراة في بطولة الدوري هذا الموسم كبديل يمكنه أن يمثل المنتخب التونسي.

وبالرغم من خروج أنباء قبل حوالي عام وعدة أشهر تفيد برفضه تمثيل المنتخب التونسي إلا أنه مؤخرًا صرح والده أن اللاعب لم يحسم موقفه بعد.

الشرميطي الذي يبلغ من العمر 19 عامًا لم يسبق له اللعب للمنتخب البرتغالي الأول، بالرغم من خوضه عدة مباريات رفقة منتخبات الشباب.