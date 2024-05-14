الاتحاد الدولي لكرة اليد يصدم منتخب تونس قبل مونديال 2025
وضع الاتحاد الدولي لكرة اليد، منتخب تونس، صاحب المركز الرابع لبطولة العالم 2005، والمتوج بطلا لإفريقيا في 10 مناسبات، في المستوى الرابع والأخير لقرعة مونديال 2025 الذي ستحتضنه الدانمارك والنرويج وكرواتيا في شهر يناير من العام المقبل.
وتدور منافسات بطولة العالم لكرة اليد 2025، في نسختها التاسعة والعشرين بين 14 يناير و2 فبراير المقبلين على أن يتم سحب قرعة النهائيات في 29 مايو الجاري.
ووضع الاتحاد الدولي منتخب تونس الذي بلغ نصف نهائي بطولة إفريقيا للأمم 2024، التي أقيمت في يناير الماضي في مصر، في المستوى الرابع مع منتخبات البحرين والشيلي والكويت والراس الاخضر وغينيا والولايات المتحدة الى جانب منتخب اخر سيشارك بدعوة من الاتحاد الدولي للعبة.
ويضم المستوى الأول منتخبا عربيا واحدا وهو المنتخب المصري بطل إفريقيا 2024، وذلك في المستوى نفسه مع منتخبات الدنمارك (البلد المنظم) وفرنسا والسويد واسبانيا والمجر وسلوفينيا والمانيا، بينما يضم المستوى الثاني منتخبات النمسا والبرتغال والنرويج (بلد منظم) وكرواتيا (بلد منظم) وتشيكيا وبولونيا وايسلندا وهولندا.
أما المستوى الثالث، فيضم منتخبات الارجنتين والبرازيل وكوبا ومقدونيا الشمالية وايطاليا وقطر واليابان والجزائر.
وسيتم توزيع المنتخبات ال32 المشاركة في المونديال على ثماني مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، تخوض مباريات فيما بينها بنظام البطولة، وفي اعقاب دور المجموعات يتاهل اصحاب المراكز الثلاثة الاولى من كل مجموعة الى الدور الرئيسي.
وخلال الدور الرئيسي يتم تقسيم المنتخبات إلى أربع مجموعات بستة منتخبات، على أن يتأهل المنتخبان الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي، أول أدوار خروج المغلوب.
وكان المنتخب التونسي تحصل على المركز الثالث في النسخة الاخيرة لبطولة افريقيا للامم التي اقيمت في شهر جانفي الماضي بمصر، فيما فشل في التأهل إلى دورة كرة اليد للألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 بعد الحلول أخيرا في الملحق الدولي الذي احتضنته البرتغال.
وتراجع المنتخب التونسي لكرة اليد بشكل ملحوظ في المسابقات القارية والعالمية إذ كان أفضل إنجازاته بلوغ نصف نهائي بطولة إفريقيا للأمم في آخر نسختين 2022 و2024.