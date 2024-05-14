الاتحاد الدولي لكرة اليد يصدم منتخب تونس قبل مونديال 2025

وضع الاتحاد الدولي لكرة اليد، منتخب تونس، صاحب المركز الرابع لبطولة العالم 2005، والمتوج بطلا لإفريقيا في 10 مناسبات، في المستوى الرابع والأخير لقرعة مونديال 2025 الذي ستحتضنه الدانمارك والنرويج وكرواتيا في شهر يناير من العام المقبل.

وتدور منافسات بطولة العالم لكرة اليد 2025، في نسختها التاسعة والعشرين بين 14 يناير و2 فبراير المقبلين على أن يتم سحب قرعة النهائيات في 29 مايو الجاري.

ووضع الاتحاد الدولي منتخب تونس الذي بلغ نصف نهائي بطولة إفريقيا للأمم 2024، التي أقيمت في يناير الماضي في مصر، في المستوى الرابع مع منتخبات البحرين والشيلي والكويت والراس الاخضر وغينيا والولايات المتحدة الى جانب منتخب اخر سيشارك بدعوة من الاتحاد الدولي للعبة.

ويضم المستوى الأول منتخبا عربيا واحدا وهو المنتخب المصري بطل إفريقيا 2024، وذلك في المستوى نفسه مع منتخبات الدنمارك (البلد المنظم) وفرنسا والسويد واسبانيا والمجر وسلوفينيا والمانيا، بينما يضم المستوى الثاني منتخبات النمسا والبرتغال والنرويج (بلد منظم) وكرواتيا (بلد منظم) وتشيكيا وبولونيا وايسلندا وهولندا.

أما المستوى الثالث، فيضم منتخبات الارجنتين والبرازيل وكوبا ومقدونيا الشمالية وايطاليا وقطر واليابان والجزائر.