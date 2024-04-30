صِدام بين كولر ولاعب الأهلي المصري في غرفة الملابس

وفاز الأهلي على مازيمبي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، ليصعد المارد الأحمر إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ ينافس الترجي التونسي على اللقب القاري.

وقال الإعلامي المصري أمير هشام إن أفشة، دخل غرفة الملابس عقب نهاية مباراة مازيمبي الكونغولي، وتحدث مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني، "بشكل غاضب" واستفسر منه عن سبب عدم المشاركة.

وأضاف: "صوت أفشة كان عاليًا أمام للجميع، وأكد اللاعب للمدرب أن ما يقوله في وسائل الإعلام يفعل عكسه مع اللاعبين".

وأوضح: "أفشة قال للمدرب إنه يؤكد أن مَن يجتهد في المران يشارك وهو ما لم يحدث، حيث يعود بعض اللاعبين من إصابات على الملعب مباشرةً، متهمًا إياه بعدم إرساء قواعد للعدالة بين اللاعبين".

وعن رد فعل المدرب السويسري قال هشام: "كولر وجد أن اللاعب لم يتجاوز في حقه وأن هذا الحديث شيءٌ طبيعيٌّ بين لاعب ومدرب، وتقبل الأمر ولم يوقع عليه أي عقوبة".