ميدو يطالب بعرض نجم الأهلي على طبيب نفسي
طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك الأسبق، من إدارة الأهلي، عرض محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم، على طبيب نفسي، بعد احتفاله بهدفه في مرمى مازيمبي بشكل غير لائق.
الدولي المصري محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، أثار غضبا؛ بسبب طريقة احتفاله بعد هدفه في مرمى مازيمبي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ونجح عبد المنعم في استغلال ركلة ركنية ليخطف هدف التقدم للأهلي بضربة رأس في الدقيقة 68 من عمر المباراة، التي شهدت حضورا جماهيريا ضخما.
لكن بعد الهدف، قام عبد المنعم باحتفال اعتبره كثيرون غير لائق؛ ما أثار موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال ميدو خلال برنامجه التليفزيوني: "لو أنا مسؤول في الأهلي هعرض عبدالمنعم لأخصائي نفسي، بعد احتفاله الأخير".
وأضاف: "لا يمكن أن يكون تفكير محمد عبد المنعم طبيعي بالاحتفال بتلك الطريقة، ولا أعرف ما كان يدور في رأسه، فهو لاعب جيد للغاية ولكنه شايف نفسه".
ويعدّ عبد المنعم أحد أبرز مدافعي الكرة المصرية في الوقت الحالي، غير أنه تعرض لانتقادات بسبب تذبذب مستواه في المباريات الأخيرة.
وسجل عبد المنعم ووسام أبوعلي وأكرم توفيق ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، قادت الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بفوزه 3-صفر على ضيفه.
ويخوض الأهلي مواجهة عربية خالصة في النهائي الخامس له على التوالي، عندما يلتقي الترجي التونسي، الذي كرر، الجمعة الماضي، فوزه 1-صفر على مضيفه ماميلودي صن داونز في بريتوريا، ليتفوق 2-صفر في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي.