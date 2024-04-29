ميدو يطالب بعرض نجم الأهلي على طبيب نفسي

الدولي المصري محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، أثار غضبا؛ بسبب طريقة احتفاله بعد هدفه في مرمى مازيمبي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونجح عبد المنعم في استغلال ركلة ركنية ليخطف هدف التقدم للأهلي بضربة رأس في الدقيقة 68 من عمر المباراة، التي شهدت حضورا جماهيريا ضخما.

لكن بعد الهدف، قام عبد المنعم باحتفال اعتبره كثيرون غير لائق؛ ما أثار موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ميدو خلال برنامجه التليفزيوني: "لو أنا مسؤول في الأهلي هعرض عبدالمنعم لأخصائي نفسي، بعد احتفاله الأخير".

وأضاف: "لا يمكن أن يكون تفكير محمد عبد المنعم طبيعي بالاحتفال بتلك الطريقة، ولا أعرف ما كان يدور في رأسه، فهو لاعب جيد للغاية ولكنه شايف نفسه".