الأهلي المصري ينقض على لاعب الزمالك

وقال الإعلامي المصري هاني حتحوت، إن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وضعت محمد صبحي على رأس الأسماء المزمع التعاقد معها، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف: "مارسيل كولر مدرب الفريق اقترح على لجنة التخطيط وإدارة الكرة بالأهلي، ضم محمد صبحي، في حال تم الاستقرار على ضم حارس مرمى جديد".

واختتم: "كولر قال إن محمد صبحي حارس الزمالك، هو الأفضل في حال تعاقد الأهلي مع حارس مرمى، تحسبًا لرحيل محمد الشناوي للدوري السعودي".

يذكر أن محمد الشناوي قد حصل في وقت سابق قبل إصابته على وعد بالرحيل حال وصله عرض مناسب.

وينتهي عقد محمد صبحي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد دون الرجوع إلى الزمالك.